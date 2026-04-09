Zibel je 'gorio', a Sisak je disao hokej: ‘Vitezovi’, glavu gore!

Ledena dvorana Zibel pucala je po šavovima, bila je do posljednjeg mjesta ispunjena za odlučujuću, sedmu utakmicu polufinalne serije Alpske lige između KHL Siska i Merana. Večer koja je nosila sve ili ništa otpočetka je mirisala na spektakl, tribine su se počele puniti satima ranije, a zrak je bio nabijen napetošću. Jer u Sisku hokej nikada nije bio samo sport. A za “vitezove” ovaj je četvrtak bio više od utakmice, bila je to naplata marljivog i vrijednog dugogodišnjeg rada. A plasman u finale bio bi šlag na jednu jako finu tortu.