Zidane je otkrio koga bi volio trenirati: 'Sigurno se vraćam'

Legendarni francuski nogometni stručnjak Zinedine Zidane (53), gostujući na Sportskom festivalu u Trentu, ponovio je kako bi jednog dana želio trenirati francusku reprezentaciju.

- Siguran sam da ću se vratiti treniranju - kazao je Zidane na Sportskom festivalu, koji je organizirao talijanski sportski dnevnik La Gazzetta dello Sport.

- U budućnosti, ne kažem da će se to dogoditi sada, želio bih trenirati francusku reprezentaciju. Vidjet ćemo - dodao je.

Zidane je imao sjajnu nogometnu karijeru igrajući za Cannes, Bordeaux, Juventus i Real Madrid osvojivši pritom 13 klupskih trofeja pri čemu jednu Ligu prvaka u dresu "kraljevskog kluba". Za francusku reprezentaciju je upisao 108 nastupa i postigao 31 gol osvojivši svjetski (1998.) i europski naslov (2000.) te svjetsko srebro (2006.).

Foto: Pierre Teyssot/IPA Sport / ipa-a

Zidane se osvrnuo i na svoj trenerski put. Priznao je da "nije htio biti trener" odmah nakon umirovljenja, ali nakon što je isprobao razne uloge, upisao se na trenerske tečajeve i polako otkrio novi identitet. Zahvalio je Marcellu Lippiju što je vjerovao u njega kada se mučio s tranzicijom, a istaknuo je i utjecaj Carla Ancelottija, pod kojim je nekoć bio pomoćni trener.

Trenerski put je počeo u mladoj momčadi Reala, a od 2016. do 2018. i od 2019. do 2021. vodio je seniorski sastav madridskog velikana osvojivši dva naslova španjolskog prvaka (2017., 2020.) i tri uzastopna naslova Lige prvaka (2016., 2017., 2018.).

Zidane je objasnio da je "najvažnije imati strast prema nogometu i željeti prenijeti nešto svojim igračima, ono što imaš u sebi, duboko u sebi.. Trener igra važnu ulogu u uspjehu svoje momčadi, po mom mišljenju, to je 80%. On prenosi svoju energiju, svoju želju da stvari radi dobro", kazao je.

S ljubavlju se prisjetio vremena provedenog u Juventusu, dodavši kako taj klub ima posebno mjesto u njegovom srcu.

Foto: Pierre Teyssot/IPA Sport / ipa-a

- Ja u Juventusu? Ne znam zašto se to nije dogodilo. Uvijek ću tu momčad čuvati u srcu jer mi je puno dala - dodao je.

Otkrio je kako voli diskretne ljude, čak i među nogometašima.

- Rado bih išao na večeru s Kroosom, s Modrićem, dečkima koji puštaju da njihova igra govori na terenu, točka. Pomalo kao ja. Danas mi je život dobar, čak i ako mirno sjedim. Radim druge stvari, gledam svoju djecu kako igraju. Jednog dana ću se vratiti treniranju, znam, ali trenutno je ovo moj život - poručio je.