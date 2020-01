Zidane: Modrić je bitan, čitavo vrijeme u Realu to i pokazuje

Trener Real Madrida Zinedine Zidane rekao je u subotu nakon pobjede od 3-0 nad Getafeom kako mu je hrvatski reprezentativac Luka Modrić jako važan.

Modrić je odigrao čitavu utakmicu te je bio strijelac trećeg pogotka za 'kraljeve' u sudačkoj nadoknadi (90+6').Modriću je to bio četvrti gol u 18 utakmica ove sezone, a ostvario je i pet asistencija.

- Luka je jako važan igrač za ovu momčad, on je to čitavo vrijeme. Drago mi je zbog njegovog gola, u 96. minuti je istrčao kontranapad zajedno s Valverdeom za taj pogodak. To znači da je u dobroj formi - izjavio je Zidane na konferenciji za medije.

Kapetan hrvatske reprezentacije je s 34 godine najstariji igrač u svlačionici Real Madrida, s ugovorom na još godinu i pol dana. Zidane ga je u nekim utakmicama, poput derbija s Barcelonom, uvodio s klupe što je potaknulo razna nagađanja.

- Nikada ne računam s onime što se govori okolo. Modrić je bitan, i to pokazuje. Danas je odigrao veliku utakmicu. Modrić je uvijek Modrić - rekao je Zidane. (bt)