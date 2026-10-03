Zidane nakon remija s Italijom zadovoljan: Bit ćemo još bolji. Frustrira me što se razilazimo...

Francuska je u trećem kolu skupine A1 Lige nacija na Stade de Franceu odigrala 1-1 protiv Italije. Gosti su do izjednačenja stigli nakon pogreške domaće obrane, dok je Francuska prethodno povela u nastavku utakmice. Michael Olise u 55. minuti precizno je izveo slobodan udarac i doveo Francusku u vodstvo. Talijani su odgovor pronašli 13 minuta poslije, kada je Bastoni iskoristio neoprezno dodavanje Adriena Rabiota u blizini francuskog kaznenog prostora i zatresao mrežu za konačnih 1-1.

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Zinedine Zidane nakon susreta nije skrivao nezadovoljstvo konačnim ishodom, premda je naglasio kako je zadovoljan onime što je njegova momčad pokazala tijekom utakmice. Francuskoj je ovo bio treći nastup otkako je Zidane preuzeo reprezentaciju, a nakon tri kola nalazi se na vrhu skupine s pet osvojenih bodova.

- Zadovoljan sam onime što smo pokazali, ali ne i rezultatom jer mislim da smo zaslužili više. Imali smo priliku postići drugi pogodak, ali nismo uspjeli. Takve se stvari događaju, ali zaista sam jako ponosan na svoje igrače. Mogu biti samo zadovoljan, osim rezultatom.

Foto: CATHERINE STEENKESTE

Osvrnuo se na podatak da Francuzi sedmu utakmicu zaredom nije zabila gol u prvom poluvremenu.

- Ne mislim da smo željeli biti previše savršeni. Nedostajalo nam je dubine u posljednjih 30 metara. Nismo koristili male prostore, to je istina. Početkom drugog poluvremena to smo radili jako dobro i tada smo im stvarali probleme. Upravo je zato frustrirajuće.

Talijanski pogodak stigao je nakon izgubljene lopte u opasnoj zoni, a Zidane nije želio izdvajati pojedinca kao glavnog krivca za situaciju koja je prethodila izjednačenju.

- Nogomet je igra u kojoj pokušavate napraviti što manje pogrešaka. Vi ste ovdje da sve to analizirate, ali meni je najvažnije gledati širu sliku, cijelu utakmicu. A njome mogu biti zadovoljan. Neću ulaziti u to tko je za što kriv. Kada se dogodi pogreška, krivi smo svi.

Foto: CATHERINE STEENKESTE

Francuska je u tri utakmice Lige nacija postigla ukupno tri pogotka, no Zidane ističe da je njegova momčad protiv Italije stvarala prilike. Posebno je izdvojio vratara talijanske reprezentacije Gianluigija Donnarummu, koji je s nekoliko intervencija spriječio domaće igrače da ponovno zatresu mrežu.

- Stvorili smo dosta prilika, ali Gianluigi Donnarumma bio je jako dobar. Znam da ćemo biti bolji. Frustrira me što se sada prekida naš rad, ali nismo u klubu...