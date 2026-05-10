Živčani realovci, Bellingham u nevijesti, pjevačica navijala za Barcelonu. El Clasico u 100 fotki

BARCELONA - REAL 2-0 Katalonci su potvrdili titulu protiv najljućeg rivala uz dresove na kojima je, umjesto sponzora Spotifya, stajao logo američke pjevačice Olivije Rodrigo. Ona je sama i bila na tribinama. Golove su zabili Rashford i Ferran, a nemoćni realovci u nastavku su u nekoliko navrata gubili živce. Jude Bellingham je, pak, nakon lakta u lice Erica Garcije ostao ležati bez svijesti, srećom bez težih posljedica. Igrači Barce bacali su trenera Hansija Flicka koji je vodio El Clasico unatoč smrti oca
Barcelona je prvak Španjolske treći put u posljednje četiri sezone.
| Foto: Albert Gea
Barcelona je prvak Španjolske treći put u posljednje četiri sezone. |
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Barcelona je prvak Španjolske treći put u posljednje četiri sezone.
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Trenera Hansija Flicka igrači su bacali u zrak. Prošao je tako koloplet emocija nakon što je na jutro El Clasica saznao da mu je preminuo otac.
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Na tribinama Camp Noua nalazila se i američka pjevačica Olivia Rodrigo čiji je logotip Barcelonin sponzor Spotify promovirao na dresu.
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Golove za Barcelonu postigli su Marcus Rashford i Ferran Torres na prekrasnu asistenciju Danija Olma.
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Drugo poluvrijeme obilovalo je prekidima zbog naguravanja igrača, realovci su uz minus na semaforu gubili živce.
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Ipak, svi su pretrnuli kad je Jude Bellingham nakon nehotičnog lakta u lige igrača Barce ostao nepomično ležati na travnjaku. Srećom, ubrzo je došao k sebi.
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Foto Nacho Doce
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Prvi je ovo put u 94 godine španjolskog prvenstva da je upravo El Clasico odlučio prvaka, i to dva kola prije kraja.
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