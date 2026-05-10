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FOTO: TITULA NA CAMP NOUU

Živčani realovci, Bellingham u nevijesti, pjevačica navijala za Barcelonu. El Clasico u 100 fotki

BARCELONA - REAL 2-0 Katalonci su potvrdili titulu protiv najljućeg rivala uz dresove na kojima je, umjesto sponzora Spotifya, stajao logo američke pjevačice Olivije Rodrigo. Ona je sama i bila na tribinama. Golove su zabili Rashford i Ferran, a nemoćni realovci u nastavku su u nekoliko navrata gubili živce. Jude Bellingham je, pak, nakon lakta u lice Erica Garcije ostao ležati bez svijesti, srećom bez težih posljedica. Igrači Barce bacali su trenera Hansija Flicka koji je vodio El Clasico unatoč smrti oca
LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
Barcelona je prvak Španjolske treći put u posljednje četiri sezone. | Foto: Albert Gea
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Barcelona je prvak Španjolske treći put u posljednje četiri sezone. | Foto: Albert Gea
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