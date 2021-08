Priča jednog od najboljih nogometaša u povijesti započela je 2003. godine u Manchester Unitedu. U međuvremenu je pet puta osvojio Zlatnu loptu, osvojio pet Liga prvaka i mnoštvo trofeja. Svemu lijepome dođe kraj, tako se bliži i kraj njegove karijere, a dodatan začin odlučio je dati povratkom na mjesto gdje je sve počelo.

Cristiano Ronaldo (36) danas je i službeno Unitedov nakon 12 godina! Portugalac je potpisao za 'crvene vragove' u transferu vrijednom 23 milijuna eura. Vratio se u klub u kojemu je stasao kao igrač i postao najbolji na svijetu. Romantičniji nastavak njegove karijere nismo mogli poželjeti.

Ronaldo je svjetska faca. Nosi najskuplje satove, vozi najskuplje i najbolje automobile, jedan je od najboljih nogometaša u povijesti, a vrijednost imovine mu je procijenjena na više od 500 milijuna eura. No to je samo sadašnjost, to je samo ono što mi vidimo, a iza svega se krije jako puno rada, upornosti, suza i boli.

Ne, nije Cristiano Ronaldo (36) preko noći postao milijunaš i najpopularniji čovjek na planeti koji ima baš sve što god poželi i da samo za sebe, kada je u javnosti, ima zaštitare koji paze da mu ni dlaka ne padne s glave. Tu se krije bolna pozadina zbog koje je i postao ono što je danas.

Cristiano je odrastao u šesteročlanoj siromašnoj obitelji u kojoj se njegova majka Dolores svaki dan borila kako djeca ne bi ostala gladna. Radila je i po nekoliko poslova kako bi prehranila obitelj, a otac Jose Dinis bio je ratni veteran koji je zarađivao tako što je radio kao vrtlar. Imao je PTSP, a svoje probleme je pokušavao liječiti alkoholom što je stvaralo još veće probleme ionako siromašnoj obitelji.

Ronaldo je još od rođenja bio zaljubljen u nogometnu loptu, a majka Dolores mu je pokušavala na sve načine osigurati da se bavi nogometom. Kad mu je bilo samo 12 godina, prvi put je otišao od kuće. Priključio se Sporting Lisabonu, ali bio je u potpunosti bez novca, sam u velikom gradu. Tada je osjetio što to znači kada si gladan, a nemaš čime kupiti hranu.

- Imao sam 12 godina i nisam imao novca. Živio sam s drugim igračima svojih godina iz drugih dijelova Portugala. Bilo mi je jako teško bez obitelji. Sjećam se da je tamo bio McDonald's u kojem smo dobivali ostatke hamburgera koji nisu prodani. U njemu je radila jedna žena, zvala se Edna, i još dvije djevojke. Nadam se da će mi ljudi pomoći da ih pronađem - pričao je Cristiano Ronaldo prije godinu dana u jednom intervjuu za emisiju Good Morning Britain i dao se u potragu za djevojkama koje su mu donosile hamburgere.

Zamolio je pratitelje na društvenim mrežama da mu pomognu, a misija je djelomično ispunjena.

Jedna od žena koje su dijelile Ronaldu hamburgere izašla je u javnost i rekla kako će rado prihvatiti njegov poziv za večeru. Njezino ime je Paula Leca.

- Pojavili bi se ispred restorana i kada bi ostalo nekoliko hamburgera, naš menadžer bi nam dao dopuštenje te bi ih njima dali. Jedan od njih bio je i Cristiano Ronaldo koji je sigurno bio najplašljiviji. Oni su dolazili skoro svaku večer - rekla je Paula za radio Renascencu.

Bilo je to početkom 1997. godine kada je Portugalac igrao u omladinskom pogonu Sportinga iz Lisabona i sam je priznao nekoliko puta da je to bilo jako teško razdoblje za njega. Živio je u jako teškim uvjetima i to bez obitelji koja je ostala u Madeiri, njegovom rodnom mjestu.

- I dalje se smijem radi svega toga. Rekla sam sinu koji mi prvo nije vjerovao jer mu je bilo teško zamisliti da je njegova majka davala Ronaldu hamburgere. Moj muž već je znao za to jer je nekoliko puta dolazio po mene na posao i znao je viđati Cristiana - rekla je Paula.

Ronaldo je rekao da bi volio da radnice McDonalds'a dođu kod njega na večeru kako bi im se odužio, a Paula je poručila kako će rado prihvatiti poziv.

- Prva stvar koju ću mu reći bit će hvala, a onda ćemo razgovarati i prisjetiti se prošlih vremena - kaže Paula Leca.

Druga žena koja je hranila Portugalca bila je Edna, no Paula kaže kako s njom više nije u kontaktu i ne zna gdje se ona nalazi.

Rasplakao se u intervjuu

Tu priču i mnoge druge Ronaldo je otkrio u emisiji Piersa Morgana gdje je pričao o svom životu i svemu što je prošao. Došao je na intervju misleći da će biti zabavno, a onda mu je potekla suza. Britanski voditelj mu je pokazao video u kojemu njegov pokojni otac s ponosom priča o njemu. Portugalac nije mogao zaustaviti suze kada je ugledao Josea Dinisa Aveira na ekranu.

U kratkom videu Jose govori o sinu i njegovim postignućima dok stoji na ulazu u kuću. Ronaldo je bez oca ostao kada je imao samo 20 godina. Umro je od zatajenja jetre koja je bila posljedica alkoholizma. Bilo je to 2005., a Dinis je imao 52 godine. Ronaldov otac je bio vojnik, a obolio je od PTSP-a nakon što je bio u ratovima u Mozambiku i Angoli.

- Nikada nisam vidio ovaj video. Nikada ga nisam vidio. Ne mogu vjerovati - rekao je Ronaldo kroz suze.

- Mislio sam da će intervju biti smiješan, nisam očekivao da ću plakati. Nikada nisam vidio ovaj video. Nemam pojma otkud vam... Moram ovo pokazati obitelji. Stvarno nisam puno poznavao svog oca. Bio je alkoholičar. Nisam s njim mogao razgovarati. Nismo imali niti jedan normalan razgovor. Bilo je teško - ispričao je Ronaldo.

Voditelj Piers Morgan ga je pitao zbog čega je najtužniji.

- Nije me vidio kada sam postao najbolji na svijetu, kada sam primao nagrade. Nije vidio što sam postigao. Čitava je obitelj to vidjela, majka, braća, čak i najstariji sin. Ali otac, on nije vidio ništa - rekao je.

Ponosni otac

Ronaldo je odrastao praktički samo s majkom. I danas, kada ima svoju vlastitu obitelj, nevjerojatno je povezan s njom. Dolores uživa brinući se za četvero unučadi, a najviše vremena provodi s najstarijim Ronaldovim sinom Cristianom Juniorom (10). Portugalac je otac još dvoje blizanaca - Eve Marije (3) i Matea (3), a najmlađu Alanu (2) je dobio u vezi s Georginom Rodriguez (26).

- Georgina mi je puno pomogla. Ona je majka moje djece, jako je volim. Ona mi je prijateljica. Puno razgovaramo. Otvorio sam joj svoje srce, a ona je meni otvorila svoje. Jednog dana ćemo se ja i Georgina sigurno vjenčati. To je i velika želja moje majke - otkrio je Ronaldo koji obožava provoditi vrijeme sa svojom obitelji.

Nikada nije imao pravi odnos s ocem, a to je ono što ga i danas boli. To ne mogu zaliječiti ni silni milijuni, nikakvi automobili i marke, ma ni četvorica zaštitara. To je bol koju nosi cijeli život, a pokušava je zaliječiti dajući svojoj djeci ono što on nikada nije imao. Oca koji će biti heroj svome djetetu.