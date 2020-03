'Živio sam s Tuetom u kampu, njega čeka jako lijepa karijera'

Daniel Tueto je mlad, brz i fizički moćan igrač, samo mu treba dati vremena. Budite sigurni, Dinamo s njim nije pogriješio, kaže nam Silvio Anočić (22), mladi hrvatski nogometaš Rome koji se ove sezone nalazi na posudbi u Cibaliji.

Priča Silvija Anočića bila je vrlo zanimljiva, velika nada Osijeka još se 2014. godine zaputila u Romu, gdje je prolazio i pripreme s prvom momčadi. Trenirao s velikanima poput Francesca Tottija, Danielea De Rossija i drugih zvijezda talijanskog prvoligaša. Ipak, Anočića su na razvojnom putu zaustavile ozljede, pa i poneka liječnička pogreška.

Hrvatski nogometaš trebao je svojevremeno i na posudbu u Genou koju je tada trenirao Ivan Jurić, ali su tada krenuli njegovi problemi s pubičnom kosti. S takvim problemima morao je trenirati dalje, pa su mu nastradali i diskovi u kralježnici, Anočić je ubrzo morao na operaciju. Cijela rehabilitacija trajala je čak 28 mjeseci, pa je Anočić u kolovozu prošle godine stigao na jednogodišnju posudbu u Cibaliju. A baš on i najbolje zna što Dinamu može ponuditi novi igrač - Daniel Barel Tueto Fotso.

- Ne, nije me začudilo što je takav igrač stigao u Dinamo, imao sam i prije nekih naznaka da bi se to moglo dogoditi. Dinamo je sada svim mladim igračima zanimljiva opcija, sve više mladih talenata želi doći u Maksimir. Već i oni postaju svjesni kako Dinamo dobro razvija mlade igrače, kako bi tu ranije mogli dobiti priliku nego primjerice u Romi - kaže nam Silvio Anočić, pa nastavlja:

- Iskreno, prvi put sam za tu priču oko njegovog mogućeg dolaska u Dinamo čuo još u kolovozu ili rujnu prošle godine. Teško mi je sada točno pogoditi datum, ali da pričalo se već i tada o tome. Mi smo živjeli zajedno u Rominom kampu nekih šest mjeseci, a onda sam se ja ozlijedio, pa otišao živjeti tamo u jedan stan. Daniel Tueto je, vjerujte mi, dobar igrač. Hoće raditi, poslušan je, nije problematičan tip.

Vjerujete da bi u Dinamu mogao uspjeti i na seniorskoj razini?

- Fizički je stvarno moćan, ali sigurno će mu trebati vrijeme prilagodbe. Nikome nije jednostavno u tim godinama promijeniti sredinu, pa i brzo se priviknuti na život u nekoj drugoj državi. No, dobar je, baš je dobar igrač. Doista vjerujem kako će svojim kvalitetama jako pomoći Dinamu, pa i da ga u Maksimiru čeka početak jedne jako lijepe karijere.

Znači, dolazak 17-godišnjeg kamerunskog napadača nije neka 'muljaža'?

- Ma kakvi, daleko od toga. Uostalom, Tueto je preko SPALA i Atalante stigao do Rome, nije preskakao stepenice, a svugjde je bio bitan igrač. Njegov dolazak sigurno nije nikakva 'muljaža'. Gledao sam ga na nekim utakmicama, ali to je bilo davno, tada je imao tek 14 godina. No, bio je baš dobar, vjerujem da će takav biti i u Dinamu - poručio je Anočić.