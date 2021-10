Govori loše stvari o nasilju, kako me želi ozlijediti, o mržnji i ljutnji. Reći ću ti, oni koji drže vrući ugljen i žele ga baciti na nekoga su zapravo ti koji će se na kraju opeći. Ja ga ne želim ozlijediti, nego ga želim prebiti u meču. On zna da govori laži, duboko u duši zna da je izgubio i da će opet izgubiti, govorio je Tyson Fury (32, 30-0-1) na konferenciji za novinare prije meča protiv Deontaya Wildera (35, 42-1-1).

Pred vratima je treći meč, a dobro se užarila atmosfera na konferenciji za novinare! Iako je sve izgledalo da će završiti mirno, odlučio je ‘Gypsy King’ održati posljednji govor prije ulaska u ring i u potpunosti zavladati scenom. Cijelo je vrijeme šetao po pozornici gledajući protivnika, a onda je uzeo mikrofon i krenuo s govorom koji je spremio za Wildera.

- Ovo i ne bih trebao reći, ali Wilder govori kako sam u drugom meču pobijedio jer sam varao. A on je onda promijenio cijeli tim, dodao još treninga i radi napornije no ikad. To spominje konstantno pa se ja pitam ako je izgubio samo zbog varanja, zašto je onda morao sve promijeniti? Može li mi to netko reći? Znam da on ne može jer za to treba imati mozga – započeo je Fury, a Wilder ga je htio prekinuti no nije uspio u tome:

- On zna da govori laži, duboko u duši zna da je izgubio i da će opet izgubiti. Izgubio je prvi meč, izgubit će drugi, a izgubit će i treći. I nakon ovoga će se vratiti u lanac fast food restorana u kojem si radio ranije. To će biti jedino mjesto gdje može otići kad ga umirovim.

Pokušavao je Wilder nešto prokomentirati, ali jednostavno nije mogao kraj dominantnog 'Gypsy Kinga'. Video konferencije možete pogledati OVDJE.

- Što si napravio? Zašto još nisi napravio ništa da me spriječiš u ponovnom varanju? Poričeš stvari, a nokautirat ću te. Napravi uslugu sam sebi i umirovi se, tvoja ostavština je ugrožena, imaš samo izlike – objasnio je Tyson.

U prošlom je meču Wilder izgubio tako što je sad već bivši mu trener Mark Breland bacio ručnik u ring, a Wilder se opravdavao da je bio na nogama kad je sudac prekinuo meč i kako je trener koji je to napravio dobio otkaz.

- Klošaru, nokautirao sam te, slab si čovjek. Ova je p***ica dobila batine dva puta i protiv toga nije mogla ništa napraviti. Zato što nije čovjek - rekao je Fury, na što se nadodao Wilder:

- Bio sam u stanju u kakvom sam bio, ali sam se nastavio boriti jer sam kralj. Da si ti bio u mom stanju zvali bi ti hitnu - rekao je Wilder, a Fury je poentirao:

- Trener ti je spasio život. Trebao si mu dati povišicu, a ne otkaz.

Tad je voditeljica Kate Abdo pozvala boksače na sučeljavanje, a na to je poludio promotor Bob Arum koji je bio kritičan poslije priredbe.

- Mi držimo stvari pod kontrolom baš zato da se ne bi dogodilo nešto što nitko ne želi gledati. Da je došlo do sučeljavanja, znamo da bi to eskaliralo u nešto više. Na pozornici nije bilo osiguranja, a ta glupača ih je pokušavala spojiti. Ona je s Foxa, pa vjerujem da je sve bilo smišljeno. Tko bi ih zaustavio da su krenuli jedan na drugog? Već neko vrijeme pred cijelim svijetom jedan drugog vrijeđaju, govore si najgore stvari, nije to moglo dobro završiti. Kad ih tako ljute kao pse postavite jednog pred drugog, to samo znači da želi isprovocirati sukob. Rekli smo da ga nema i što ona učini? Kaže da sad slijedi sučeljavanje. Je**š nju i je** njih, nije bilo sučeljavanja i meč je spašen - rekao je Arum, a video izjave možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, prvi je meč spomenutih boksača završio neriješeno, dok je u drugom pobijedio Tyson Fury. Treći je meč na rasporedu u nedjelju, 10. listopada s početkom oko pet sati ujutro po našem vremenu.