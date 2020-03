Žižić: Čuvao sam zaraženog Goberta, nije mi baš svejedno

- Nisam paničar po prirodi ali nije mi bilo svejedno kad sam čuo da su igrači Utah Jazza Rudy Gobert i Donovan Mitchell zaraženi korona virusom. Pogotovo Gobert, njega sam čuvao dvadesetak minuta u utakmici koju smo igrali prije desetak dana, bili smo u bliskom kontaktu – kazao nam je naš reprezentativac Ante Žižić, čiji su Cleveland Cavaliersi 2. ožujka igrali protiv Utah Jazza.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Tko će biti pametan u ovoj situaciji, nadam se da ako već nisu zaraženi njegovi suigrači koji su bili s njim u bliskom kontaktu svaki dan, u svlačionici, hotelu, zrakoplovu... valjda neću ni ja koji sam ga čuvao samo na toj utakmici. Bit će što bude, pouzdanih informacija o širenju virusa nema, tako da se niti ne zna tko je sve zaražen. Njega su navodno zarazili rođaci koji su doputovali iz Europe...

Ante razmišlja trezveno, svjestan je da će se njegov sportski organizam othrvati virusu, no bez obzira na to poduzeo je sve mjere opreza i ne izlazi iz kuće.

- Moram priznati da nisam previše razmišljao o koroni, sve što znam, znam iz medija. Prije mjesec dana nitko nije brinuo o koroni, bilo je to nešto što se događalo samo u Kini, čak i kad je buknulo u Italiji više me bilo strah za moje kod kuće nego za mene. Nadao sam se da neće doći do Amerike, da su poduzete sve mjere predostrožnosti.... Na žalost, pokazalo se da nisam bio u pravu. Ponavljam, nije strah za sebe, ali me strah da ne prenesem virus na neko dijete ili stariju osobu, toga me više strah nego da ću se sam zaraziti.

Foto: David Richard

Odmah kad je čuo da se proširio virus u svlačionici Jazza, Ante je nazvao suigrača iz reprezentacije Bojana Bogdanovića.

- Javio mi se Bojan odmah, kaže da mu nije bilo ugodno, ali hvala Bogu sve je u redu. Šok je to, saznali su da im je suigrač zaražen, nisu mogli natrag u hotel koji ih nije želio primiti, ni u zrakoplov također..., jedva su se vratili kućama. Možete zamisliti kako im je bilo. Svi su testirani, svi moraju provesti minimalno dva tjedna u karanteni. Hvala Bogu Bojan je dobro, osim Goberta i Mitchella svi su zdravi – otkriva nam Ante, koji je i sam kod kuće u izolaciji.

- Trebali smo na desetodnevni 'road trip', no neposredno prije leta otkazan je put i svi smo poslani kućama u karantenu. Ne smijemo izlaziti zbog toga što smo prije desetak dana igrali protiv Jazza, moramo sačekati par dana hoće li se i među nama pojaviti simptomi, najavili su nam i testiranje... Za sada je sve u redu, nitko nema simptoma.

NBA je prekinula sve aktivnosti u narednih mjesec dana, ne zna se ni hoće li se ni kad nastaviti sezona.

- Ne preostaje mi ništa drugo nego sjediti kod kuće i biti strpljiv, čekati razvoj događaja. Svi me zovu, raspituju se, ali ni sam ne znam što bih pametno rekao, kad ni ja nemam nikakvih informacija. Ni kad ću moći vani, ni kad ćemo početi trenirati, hoćemo li uopće nastaviti sezonu koja bi za nas koji nećemo u doigravanje trebala završiti za mjesec dana. Doslovno su nam rekli da budemo kod kuće i da na izlazimo. Drugih informacija nemam, samo ono što pročitam ili vidim iz medija. Ne mogu otputovati ni kući, svi su letovi otkazani. Djevojka mi se trebala vratiti u Hrvatsku, ali je i ona silom prilika morala ostati ovdje sa mnom. Naručujemo hranu iz dostave, gledamo TV i čekamo daljnje obavijesti... Navodno bi u ponedjeljak trebali znati nešto više.

Foto: Ken Blaze/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Malo odmora u napornom NBA ritmu neće biti naodmet, ali ako se ne bude moglo trenirati desetak – petnaest ili više dana, trebat će vremena da se opet uhvati ritam, ali postoji i veliki rizik od ozljeda nakon pauze bez treninga.

- Tek sam se vratio nakon problema sa vrtoglavicom, počeo nešto igrati i sad ovo... Osjećao sam se baš dobro, očekivao sam i bolji status do kraja sezone, ali, neću se žaliti, nisam taj tip...

Ono što nas sve skupa muči je neizvjesnost, ne samo da se ne zna puno o virusu i njegovom širenju, nego se ne zna ni koliko bi pandemija mogla potrajati i kako će se odraziti na velika natjecanja poput Olimpijskih igara, na koje se naša košarkaška reprezentacija nada plasirati kroz kvalifikacijski turnir u lipnju u Splitu.

- Što se mene tiče, ja ću najvjerojatnije biti slobodan za taj termin, no pitanje je što će biti s onima koji će igrati doigravanje, hoće li se sezona produžiti, koliko... Suvišno je sada o tome razmišljati kad se ne zna hoće li se uopće igrati. Naravno da se svi nadamo kako će ovo brzo proći i da ćemo se ubrzo vratiti na parket, ali kako sada razmišljati o budućnosti, o idućoj sezoni kad ne znamo ni kako i kad će ova završiti – zaključio je Žižić, koji je u ovoj sezoni provodio u prosjeku 10 minuta na parketu, i u tom razdoblju postizao 4.4 koša, 3 skoka i 0.3 asistencije, šutirajući 57 posto iz igre i 74 posto s linije slobodnih bacanja.