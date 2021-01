Mario Mandžukić (34) nije tip sportaša koji često daje intervjue, ali nakon potpisa za Milan ipak se otvorio i otkrio kako razmišlja po dolasku u talijanskog velikana.

- Zašto Milan? Puno je razloga. To je velik klub koji ispunjava sve moje ambicije i koji ima veliku povijest. Svi znamo što predstavlja AC Milan u svijetu i zato sam radio sve ovo vrijeme, naporno, da dočekam poziv od takvog kluba - rekao je Mandžo na hrvatskom jeziku za službeni YouTube kanal "rososnera".

Zadnju utakmicu odigrao je još prije pandemije, 7. ožujka prošle godine, za katarski Al Duhail, ali uvjerava da je u formi.

- Ja sam uvijek spreman. Zadnjih mjeseci i tjedana naporno sam radio. To znaju samo moji najbliži ljudi koliko sam radio i koliko se dao da se vratim u pravi klub i utakmice koje se igraju za trofeje. Sigurno sam spreman i ne morate se brinuti za mene.

Vidio je u svlačionici nekoliko poznatih lica, poput Danca Simona Kjaera.

- Drago mi je da je Simon tu, znam ga još iz Wolfsburga. Skupa smo došli tamo i upoznali se, bilo nam je dobro. Radi se o sjajnom igraču i odličan je dečko. Veselim se što ću se opet sresti s njim. On igrama pokazuje da je jedan od stupova obrane Milana. Zbog njega mi je najviše drago.

S Antom Rebićem dominirao je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

- I to mi je isto drago što je Rebić tu. Javio sam mu se prije dva dana, kratko samo, jer znam da je trenutačno bolestan i da se oporavlja, tako da ga nisam htio previše maltretirati. Ali javio sam mu da dolazim. Drago mi je zbog njega, ali i zbog ostalih dečki jer ih skoro sve poznajem iz međusobnih utakmica. Stvarno se veselim.

Zlatan Ibrahimović najavio ga je nakon pobjede kod Cagliarija rekavši da će njih dvojica odsad plašiti suparničke obrane.

- Zlatan je netko za koga sam i prije govorio, dok sam još bio mlađi, da je jedan od onih igrača koje sam volio gledati dok igraju, to i dalje činim. Drago mi je da ćemo sad biti u istoj momčadi jer smatram da smo obojica gladni pobjeda. To me veseli, on i dalje pokazuje kakva je životinja, i ja pokušavam biti takav. Mislim da će to stvarno biti dobar spoj svega - nasmijao se Mandžo.

Ne smetaju mu visoke ambicije kluba. Dapače.

- Milan je takav klub da uvijek ima najveće ciljeve i ambicije. Naviknuo sam se na to odavno i nemam s tim problema. Zato i igraš nogomet, da budeš najbolji. To je bit nogometa. Sad sam tu i dat ću sve od sebe, koliko god mogu, kao što sam i uvijek radio, da Milan bude što bolji.

"Rossoneri" su sad vodeći u talijanskom prvenstvu i u dobroj poziciji donijeti prvi "scudetto" nakon deset godina.

- Dovoljno je reći AC Milan i svi u svijetu znači o kome se radi. Povijest je nevjerojatna, toliko sjajnih igrača je bilo u Milanu da ih ne možeš sve ni nabrojati. To je nešto što ne fascinira samo mene, nego i svakog u svijetu. Sretan sam što sam tu i jedva čekam da krenem.

Što može obećati navijačima?

- Gdje god sam bio, u svakom klubu navijačima sam govorio jedno te isto. Sigurno mogu očekivati od mene da ću davati sve od sebe svaku utakmicu. Takav sam uvijek. I da ću pokušati braniti boje kluba svaku utakmicu. To im mogu obećati 100 posto - završio je Mandžukić.