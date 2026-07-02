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Zlatan objavio Halidovu pjesmu i zapalio navijače 'zmajeva'!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Zlatan objavio Halidovu pjesmu i zapalio navijače 'zmajeva'!
Foto: instagram
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Navijače Bosne i Hercegovine posebno je oduševio izbor glazbene podloge. Ibrahimović je uz objavu pustio pjesmu "Ljiljani" Halida Bešlića, što su mnogi protumačili kao jasnu poruku potpore bosanskohercegovačkoj reprezentaciji

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Zlatan Ibrahimović privukao je veliku pozornost uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, koja počinje u 2 sata po hrvatskom vremenu u Santa Clari. Legendarni švedski napadač ponovno će biti stručni komentator američke televizije FOX Sports, a utakmicu je najavio objavom na Instagramu. Fotografirao se s voditeljicom Rebeccom Lowe i napisao: "Spremni za SAD protiv BiH", uz zastave obiju reprezentacija.

Foto: instagram

Navijače Bosne i Hercegovine posebno je oduševio izbor glazbene podloge. Ibrahimović je uz objavu pustio pjesmu "Ljiljani" Halida Bešlića, što su mnogi protumačili kao jasnu poruku potpore bosanskohercegovačkoj reprezentaciji. Ibrahimović je i ranije isticao svoje bosanskohercegovačke korijene. Njegov otac Šefik rođen je u Bijeljini, a bivši napadač nedavno je na FOX-u govorio o tome koliko mu znači plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo.

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- Imam bosanske korijene po ocu. Znam kakvi su ljudi iz Bosne. Jako ponosni ljudi. Način na koji su stigli na Mundijal, pobijedili su Italiju, Wales, jako sam sretan zbog njih. Vidjet ću mnogo ljudi iz Bosne ovdje i jako uzbudljiv tim - rekao je Ibrahimović.

Uz njega će u studiju biti i Thierry Henry, čija supruga Andrea Rajačić potječe iz Sarajeva.

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