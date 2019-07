Zlatan udario suparnika laktom u glavu, napukla mu lubanja...

Zlatan Ibrahimović hat-trickom u derbiju Los Angeles Galaxyja i gradskih rivala Los Angeles FC-a u MLS-u koji je završio pobjedom domaćina 3-2, a sva tri gola domaćina zabio je Zlatan. Gosti su poveli 1-0 golom Carlosa Vele, ali onda je Ibrahimović spasio svoju momčad hat-trickom.

Ipak, učinio je Ibra u ovom dvoboju veliku pogrešku. U jednom trenutku našao se u zračnom duelu s Mohamedom El Monirom, nogometašem protivničke momčadi kojeg je udario laktom u glavu, a suparnik je pao na travnjak.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu.

@MLS Here is the result of @Ibra_official 's cowardly and premeditated elbow. So much for player's safety? #MLS #LAFC #LAGalaxy pic.twitter.com/M4zpNLzITJ