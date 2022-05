Zlatanov oproštaj? Operirao je koljeno, osam mjeseci 'out'

Talijanski nogometni prvak Milan objavio je kako se njegov iskusni napadač, Zlatan Ibrahimović (40) u Lyonu podvrgnuo artroskopskoj operaciji lijevog koljena.

Iz Milana su dodali kako je ta operacija planirana već neko vrijeme kako bi se riješila nestabilnost zbog ranijeg zahvata na prednjim križnim ligamentima.

Švedski nogometaš pauzirat će oko sedam do osam mjeseci i upravo zbog toga se mnogi s pravom pitaju je li to to. Je li karijera jednog velikana stigla kraju. Ove sezone muku je mučio s ozljedama, odigrao je 23 utakmice i zabio osam golova, ali nikako nije imao kontinuitet. Odigra dvije utakmice, jednu pauzira.

Nije puno pomogao momčadi na terenu, ali samo njegova pojava itekako znači za cijelu momčad. Svojim ponašanjem i zalaganjem gura ostale. Po dolasku je zatekao mladu i talentiranu momčad, ali bez samopouzdanja. Uspio ih je uvjeriti da imaju kvalitetu za najveće stvari. Preuzeli su njegov mentalitet i naslov prvaka nakon 11 godina je rezultat toga.

Shvatio je da više ne može dati sto posto na travnjaku pa se posvetio ulozi lidera, motivatora i savjetnika. I upravo zato s pravom možemo reći kako je on jedan od najzaslužnijih za naslov.

U nedjelju nakon utakmice protiv Sassuola, stiglo je i pitanje kojeg se on sam pribojava. Je li to to? Je li stigao kraj u 41. godini i nakon više od 20 godina nogometne karijere? Nije dao direktan ugovor, ali obzirom na dugu pauzu koja je ispred njega, uskoro bi se mogao oprostiti.

- Nastavit ću igrati ako se budem fizički osjećao dobro. Uskoro ću donijeti odluku, imao sam puno problema, ali ću uskoro odlučiti - zaključio Ibrahimović.

