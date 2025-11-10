Zlatko Dalić je prvi put pozvao golmana iz 2. lige. Evo tko je on

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči zadnjeg ciklusa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Protivnici su Farski Otoci (petak) i Crna Gora (ponedjeljak), a "vatrenima" je dovoljan i bod da potvrde plasman. Zlatko Dalić bio je primoran zvati neke igrače s pretpoziva zbog ozljeda pa će tako prvi put hrvatski dres obući golman Ivor Pandur (25), kao zamjena Dominiku Kotarskom.

Pandur trenutačno brani za Hull City kojeg s klupe vodi bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama, Sergej Jakirović. Novi "vatreni" je ove sezone u engleskom Championshipu odigrao svih 15 utakmica te je tri puta ostavio mrežu netaknutom. Hullu u prvenstvu ide prilično dobro te je sada na petom mjestu na tablici što je uvelike i zasluga hrvatskog golmana rođenog u Rijeci. Navijači Hulla jako su dobro prihvatili Pandura koji je u Hull stigao u siječnju 2024. godine iz nizozemske Fortune za dva milijuna eura.

Karijeru je Pandur započeo u rodnoj Rijeci te prošao sve mlađe kategorije. U prvu momčad stigao je 2019. godine, a onda je godinu dana kasnije prodan u Veronu za malo manje od dva milijuna eura. Iz Verone je otišao na posudbu u Fortunu koja ga je na kraju i otkupila. Za hrvatsku U21 reprezentaciju Pandur je skupio šest nastupa.