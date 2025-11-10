Obavijesti

Zlatko Dalić je prvi put pozvao golmana iz 2. lige. Evo tko je on

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Velika Gorica: Kvalifikacije za U21 Europsko prvenstvo, Hrvatska Azerbajdžan | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prvi put će s A reprezentacijom biti golman Ivor Pandur (25) koji igra u engleskom Championshipu. Nastupio je za U-21 reprezentaciju, a sada mijenja Dominika Kotarskog

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči zadnjeg ciklusa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Protivnici su Farski Otoci (petak) i Crna Gora (ponedjeljak), a "vatrenima" je dovoljan i bod da potvrde plasman. Zlatko Dalić bio je primoran zvati neke igrače s pretpoziva zbog ozljeda pa će tako prvi put hrvatski dres obući golman Ivor Pandur (25), kao zamjena Dominiku Kotarskom.

Pandur trenutačno brani za Hull City kojeg s klupe vodi bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama, Sergej Jakirović. Novi "vatreni" je ove sezone u engleskom Championshipu odigrao svih 15 utakmica te je tri puta ostavio mrežu netaknutom. Hullu u prvenstvu ide prilično dobro te je sada na petom mjestu na tablici što je uvelike i zasluga hrvatskog golmana rođenog u Rijeci. Navijači Hulla jako su dobro prihvatili Pandura koji je u Hull stigao u siječnju 2024. godine iz nizozemske Fortune za dva milijuna eura.

Karijeru je Pandur započeo u rodnoj Rijeci te prošao sve mlađe kategorije. U prvu momčad stigao je 2019. godine, a onda je godinu dana kasnije prodan u Veronu za malo manje od dva milijuna eura. Iz Verone je otišao na posudbu u Fortunu koja ga je na kraju i otkupila. Za hrvatsku U21 reprezentaciju Pandur je skupio šest nastupa.

