ZBOG SITUACIJE IZ LIPNJA

Zlatko Dalić neće pozvati Luku Sučića za ciklus dvoboja u rujnu! Razlog je odlazak na svadbu?

Piše Petar Božičević,
Zlatko Dalić neće pozvati Luku Sučića za ciklus dvoboja u rujnu! Razlog je odlazak na svadbu?
Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Italijom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatsku u rujnu čekaju dvoboji protiv Farskih Otoka u gostima i Crne Gore doma. Nakon prva dva kola "vatreni" su na maksimalnih šest osvojenih bodova

Luka Sučić (22) neće biti na popisu Hrvatske za rujansko okupljanje povodom kvalifikacija za SP 2026., piše SN. Naime, izbornik Zlatko Dalić odlučio ga je suspendirati do daljnjega. 

Podsjetimo, veznjak Real Sociedada je propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke jer je otišao na sestrino vjenčanje, bez obzira na savjete suigrača da ostane s momčadi. Hrvatska je pobijedila 5-1, ali Daliću taj potez nije najbolje sjeo. 

Poruka izbornika je jasna: igranje za reprezentaciju Hrvatske je čast i privilegija i mora biti prioritet. Sučić će novu priliku čekati do nekog od idućih okupljanja.

Hrvatsku u rujnu čekaju dvoboji protiv Farskih Otoka u gostima i Crne Gore doma. Nakon prva dva kola "vatreni" su na maksimalnih šest osvojenih bodova.

