Zlatko Dalić pobijedio na kvizu!

Piše Petar Božičević,
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pobijedio je na kvizu održanom u Varaždinu. Ekipa u kojoj je bio Dalić zvala se "Klupa", a činili su je poznata lica hrvatskog nogometa.

Uz Dalića, bili su tu i Samir Toplak, Dražen Vitez, Nikola Šafarić i Branko Ivanković. Kviz se održao u kafiću 042 Contra koji se nalazi u sklopu Varaždinovog stadiona, a sudjelovalo je 26 ekipa. 

Drugo mjesto osvojila je ekipa pod nazivom "Škarice Brune Petkovića", a treće "Beverly Hills". 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Dalića i Hrvatsku čekaju prijateljske utakmice protiv Kolumbije 27. ožujka i Brazila 1. travnja. 

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...

Tottenham je s 3-2 pobijedio Atletico, ali Atletico ide dalje ukupnim rezultatom 7-5. Odlično je odigrala Tudorova momčad i hrabro ispala. Liverpool je pregazio Galatasaray (4-1), a Bayern Atalantu (10-2)
Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'
PO NOVI PODVIG

Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'

Rijeka vjeruje u čudo protiv Strasbourga! Sjećanje na Stuttgart inspirira: "Ne igraju imena već momčad, a mi smo tada imali sjajnu momčad koju je odlično posložio sjajni trener Matjaž Kek"
FOTO Ovo je dres 'vatrenih' za SP 2026. Premijera idući tjedan
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovo je dres 'vatrenih' za SP 2026. Premijera idući tjedan

Specijalizirani portal za dizajn dresova Footy Headlines objavio je prve fotke izrađenih novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije za SP. Radi se o posljednjim garniturama koje će proizvesti Nike, a 'vatreni' bi idući tjedan trebali zaigrati u njima protiv Kolumbije

