U VARAŽDINU
Zlatko Dalić pobijedio na kvizu!
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pobijedio je na kvizu održanom u Varaždinu. Ekipa u kojoj je bio Dalić zvala se "Klupa", a činili su je poznata lica hrvatskog nogometa.
Uz Dalića, bili su tu i Samir Toplak, Dražen Vitez, Nikola Šafarić i Branko Ivanković. Kviz se održao u kafiću 042 Contra koji se nalazi u sklopu Varaždinovog stadiona, a sudjelovalo je 26 ekipa.
Drugo mjesto osvojila je ekipa pod nazivom "Škarice Brune Petkovića", a treće "Beverly Hills".
Podsjetimo, Dalića i Hrvatsku čekaju prijateljske utakmice protiv Kolumbije 27. ožujka i Brazila 1. travnja.
