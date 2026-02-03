Obavijesti

POVRATAK U REPREZENTACIJU

Zlatko Dalić poziva legendu 'vatrenih' u stožer za Mundijal

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Osijek: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Opus Areni | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Svjetsko prvenstvo u Meksiku, Kanadi i SAD-u sve je bliže, a izbornik Zlatko Dalić razmatra koga će dovesti na poziciju pomoćnika. Najbliže tom mjestu je Domagoj Vida koji će na ljeto u mirovinu

Hrvatska nogometna reprezentacija u lipnju započinje put na Svjetskom prvenstvu koje će se održati u Meksiku, Kanadi i SAD-u. U skupini smo s Ganom, Panamom i Engleskom, a izbornik Zlatko Dalić ima brige koga će uzeti u trenerski stožer da mu postane novi pomoćnik. Hrvatska će prije SP-a igrati prijateljske susrete protiv Kolumbije (27. ožujka), Brazila (1. travnja), Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja). 

Izjavio je izbornik za Večernji list da razmatra primarno o bivšim reprezentativcima koji znaju kako sve funkcionira u reprezentativnom kampu. U prvim redovima misli na Dejana Lovrena koji igra u PAOK-u i koncem sezone bi se mogao umiroviti, tehničkog direktora Hajduka Ivana Rakitića, Milana Badelja koji se umirovio prošle sezone i trenutačno je trener u Dinamovoj školi nogometa te Domagoja Vidu koji trenutačno nastupa za AEK iz Atene. 

Varaždin: Izbornik Zlatko Dalić
Varaždin: Izbornik Zlatko Dalić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iz trenerskog stožera Zlatka Dalića ranije su otišli bivši reprezentativci Ivica Olić (izbornik U-21 reprezentacije) i Mario Mandžukić, a ostao je Vedran Ćorluka. Pomoćnici su još Marjan Mrmić i Danijel Subašić koji su primarno treneri golmana, Dražen Ladić zadužen je za skautiranje, a Luka Milanović i Marin Dadić zaduženi su za kondicijsku pripremu 'vatrenih'. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Glavni kandidat od svih navedenih je Domagoj Vida (37) koji će se na kraju sezone umiroviti i biti na raspolaganju, pišu Sportske novosti. Vida se umirovio od reprezentacije 2024. godine i za 'vatrene' je nastupio 105 puta te zabio četiri gola. Našičanin je dio generacije koja je osvojila srebro 2018. i broncu 2022. godine, a u karijeri je još igrao za Bayer, Dinamo, Bešiktaš, Dinamo Kijev i Osijek. Problem s Vidom je što mora odraditi sezonu do kraja s AEK-om koja traje do sredine svibnja i zbog toga neće moći biti na prva dva prijateljska susreta s Kolumbijom i Brazilom, međutim mogao bi se priključiti Dalićevom stožeru na utakmicama protiv Belgije i Slovenije.

Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening
Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening | Foto: Igor Soban/PIXSELL

