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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Zlatko Dalić se vratio na tvorničke postavke, a time se vratila i 'stara' Hrvatska!

Piše Mato Galić,

Njegova izjava nakon pobjede protiv Gane odisala je skromnošću i poniznošću, onime što mu je nedostajalo u recentnim istupima. Promišljanjima nakon Gane podsjetio je na Dalića iz Rusije i Katara

Hrvatska je "maznula" Ganu 2-1 i plasirala se u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, ali vjerojatno i veća od te pobjede bila je izjava izbornika Zlatka Dalića nakon utakmice. Priznao je da je u prve dvije utakmice grupne faze Mundijala, protiv Engleske i Paname, brljao s početnim sastavom i formacijama.

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