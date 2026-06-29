Zlatko Dalić se vratio na tvorničke postavke, a time se vratila i 'stara' Hrvatska!
Njegova izjava nakon pobjede protiv Gane odisala je skromnošću i poniznošću, onime što mu je nedostajalo u recentnim istupima. Promišljanjima nakon Gane podsjetio je na Dalića iz Rusije i Katara
Hrvatska je "maznula" Ganu 2-1 i plasirala se u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, ali vjerojatno i veća od te pobjede bila je izjava izbornika Zlatka Dalića nakon utakmice. Priznao je da je u prve dvije utakmice grupne faze Mundijala, protiv Engleske i Paname, brljao s početnim sastavom i formacijama.