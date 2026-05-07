ZAVJET IZBORNIKA

Zlatko Dalić uoči SP-a hodočasti do Međugorja 120 kilometara

Piše Josip Tolić,
Foto: Foto Orhideja/Facebook

Dalić ponovno pješači do Međugorja, traži inspiraciju za Svjetsko prvenstvo! "Godine 2017. je dragi Bog mene stavio na pravo mjesto u pravo vrijeme i ja sam na tome jako zahvalan"

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u četvrtak se zaputio na 120 kilometara dug put od rodnog Livna do Međugorja, u društvu trojice prijatelja. Šef stručnog stožera "vatrenih" do ponedjeljka Fifi mora poslati popis od 35 do 55 igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo, a 18. svibnja trebao bi finiširati i popis za pripreme od 26 igrača, pri čemu je rok za konačan popis putnika za Ameriku 1. lipnja. Posljednje će dvojbe vjerojatno riješiti hodajući do Gospina svetišta u zapadnoj Hercegovini.

Dalić se na sličan pothvat odlučio i prije zadnjeg Svjetskog prvenstva u Katru 2022. Tad je put s ruksakom na leđima prevalio u tri dana pa na Instagramu napisao: "Hvala ti, Majko Božja, za sav blagoslov! U tebe se, Gospodine, uzdam".

Najuspješniji hrvatski izbornik ne krije kako je praktični vjernik. Često se pojavljuje na duhovnim susretima i drugima svjedoči o tome koliko mu je vjera pomogla u teškim životnim trenucima.

- Cijeloga sam života vjernik, tako odgajam i svoju djecu. Svake nedjelje nastojim ići na euharistiju. Zahvalim se Bogu na svakom danu jer dao mi je snagu i vjeru, ali i prigodu da nešto u životu napravim. Meni i mojoj obitelji vjera je izuzetno bitna - rekao je jednom prilikom za Glas koncila.

- Shvaćam sve i ovaj posao kao neko poslanje. Godine 2017. je dragi Bog mene stavio na pravo mjesto u pravo vrijeme i ja sam na tome jako zahvalan - ispričao je Dalić na duhovnoj obnovi za muškarce krajem prošle godine.

