Zlatna braća Fantela: S mora na omiljenu im maminu pašticadu

Brod smo nazvali 10.000 zato što nas još toliko sati treninga čeka do Tokija. To je simbolika, Šime je to već jednom prošao u klasi 470 uoči Rija, zna recept, sad to moramo proći i skupa, kazao je Mihovil Fantela.

Zadarska braća sletjela su u splitsku zračnu luku s osmijesima od uha do uha i, puno važnije, sa zlatom oko vrata:

- Iskreno, vjerovao sam da ovo možemo napraviti sljedeće godine ili 2020., ali otvorila se šansa i mi smo je iskoristili - kazao je Šime, stariji brat.

- Sluša li me? A je, sluša. Mora, mlađi je. Pred njim je puno učenja novih stvari, on praktički upravlja brodom, a ja sam držim timun. Na njemu je veliki dio priče - istaknuo je Šime.

Olimpijski je pobjednik u dvojicu s Igorom Marenićem, ali ni s bratom mu ne ide puno lošije:

- Zvao me Igor odmah, ekstra je sretan, čestita... - govori Šime, a ubacuje se mama Katja:

- Igor je također moje dijete, toliko dugo je bio s nama da ga ja takvim smatram i danas!

Tata na jedrenje sa sinovima

Ponosna je mama na svoje sinove, svjetske prvake, ali nikad s njima nije ni bilo problema.

- Ali stvarno nikad, bili su jako dobri i kući i u školi - dodaje Katja Fantela, koja uvijek ima ideju što pripremiti sinovima.

- Pašticada s njokima im je omiljeno jelo, ali kad se iscrpe na moru na treningu, pojedu sve, ne biraju - smije se mama.

Kao djeca su se, kažu, znali i potući, ali brzo bi se pomirili. I zajedno s ocem išli na more.

- Suprug je bio vaterpolist, a kad je krenuo u jedrenje, oni su krenuli za njim još kao djeca - govori mama, koja je kroz godine morala prati i nogometne dresove i opremu za jedrenje.

- Trenirao sam ja i vaterpolo, gimnastiku, nogomet... Pa s Modrićem sam bio razred do, igrali smo često jedan protiv drugoga, a županijsku ligu sam igrao par puta protiv Subašića - nabraja Šime, otkrivajući tajnu uspjeha zadarskih sportaša:

- Individualni rad i ‘zadarska ludost’ pojedinaca koji idu kontra sustava, jer novaca nema.



Spremni na sve u Tokiju

To dvoje, očito, imaju i braća Fantela. Bogatije zemlje imaju neusporedivo bolje uvjete, ali očito ima i važnijih stvari...

- Nedostaje novca, ali zatvorili smo krucijalna područja. Imamo fizioterapeuta i kondicijskog trenera, u nekom dijelu i meteorologa... Oni imaju više, ali nije to ključ, sve je na koncu na nama i kako smo se mi spremili. Još uvijek ne znamo što nas čeka u Tokiju, ali za osvojiti medalju na OI treba doći spreman na sve uvjete - kaže Mihovil.

