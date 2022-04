'Zlatna generacija' tri je godine bila najbolja selekcija na svijetu

Kada osvojiš treće mjesto na svijetu, a nisi posve zadovoljan, onda se otprilike mogu dokučiti ambicije belgijskog reprezentativnog nogometa. Prije više od 40 godina Belgija je igrala finale Eura, 1986. i polufinale SP-a, ali ono čime već nekoliko posljednjih godina raspolaže Belgija, teško da će se ikad više okupiti na istom mjestu u isto vrijeme.

Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens, pa Eden Hazard, doduše iz nekih boljih dana. Čudo je ono čime na papiru raspolaže Belgija i Roberto Martinez koji je reprezentaciju preuzeo 2017. godine. Njegov početak nije bio baš najbolji, najprije je izgubio u prijateljskoj utakmici od Španjolske, a uspio se i obrukati na nacionalnoj televiziji. Voditelj ga je pitao zna li ime belgijskog kralja, a Martinez se zacrvenio, odgovorivši 'ne'.

- Sada znam, zove se Phillip - nasmijao se.

Međutim, spomenuta bronca iz Rusije pa četvrtfinale Eura nisu rezultati koji zadovoljavaju Belgijce jer ako postoji trenutak kada će iskoristiti ovu koncentraciju talenta i umijeća, to je sada. Belgija je tri i pol godine, sve do četvrtka, bila prva reprezentacija svijeta na Fifinoj ljestvici, na to je mjesto premijerno stigla još i 2015. godine. Usporedbe zbog, prije 12 godina bila je tek 66. Ni ne čudi, stoga, da su na veliko natjecanje čekali od Južne Koreje pa do Brazila 2014.

Kvalifikacije su prošli, već po tradiciji, uvjerljivo i bez problema, sa šest pobjeda u osam utakmica. Bod im je uzela Češka te, u zadnjem kolu, Wales. Za belgijsku su reprezentaciju, inače, igrala i dva Hrvata. Branko Strupar odigrao je 17 utakmica, zabivši pet golova. Drugi je pokojni Josip Webber s osam nastupa. Odigrali smo osam međusobnih utakmica, podijelili po tri pobjede uz dva remija. Zadnja je utakmica bila prošle godine u pripremama za Euro, u Bruxellesu je Belgija dobila golom Lukakua.

