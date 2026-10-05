Među kandidatima su i 19-godišnji španjolski reprezentativni branič Pau Cubarsi iz Barcelone te bosanskohercegovački krilni napadač Kerim Alajbegović iz Juventusa
ZLATNI DJEČAK Luka Vušković je nominiran za prestižnu nagradu
Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković (19) nalazi se među 25 kandidata za nagradu "Golden Boy" (Zlatni dječak), koja se dodjeljuje najboljem mladom nogometašu u Europi, izvijestio je u ponedjeljak organizator izbora, talijanske novine Tuttosport.
Vušković, 19-godišnji branič engleskog prvoligaša Brightona, trenutno se priprema s reprezentacijom za utakmicu Lige nacija sa Španjolskom. Njegova tržišna cijena iznosi oko 60 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.
Među kandidatima su i 19-godišnji španjolski reprezentativni branič Pau Cubarsi iz Barcelone te bosanskohercegovački krilni napadač Kerim Alajbegović iz Juventusa.
Konačan popis objavljen je danas u Veneciji, a pobjednik će biti proglašen u prosincu. Prošle godine je nagradu dobio krilni napadač PSG-a Désiré Doué, a godinu prije Barcelonin krilni napadač Lamine Yamal. Nagrada se dodjeljuje od 2003. godine.
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