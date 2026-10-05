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ZLATNI DJEČAK Luka Vušković je nominiran za prestižnu nagradu

Piše HINA,
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ZLATNI DJEČAK Luka Vušković je nominiran za prestižnu nagradu
Prag: Zagrijavanje igrača uoči utakmice UEFA Lige nacije između Češke i Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Među kandidatima su i 19-godišnji španjolski reprezentativni branič Pau Cubarsi iz Barcelone te bosanskohercegovački krilni napadač Kerim Alajbegović iz Juventusa

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Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković (19) nalazi se među 25 kandidata za nagradu "Golden Boy" (Zlatni dječak), koja se dodjeljuje najboljem mladom nogometašu u Europi, izvijestio je u ponedjeljak organizator izbora, talijanske novine Tuttosport.

Vušković, 19-godišnji branič engleskog prvoligaša Brightona, trenutno se priprema s reprezentacijom za utakmicu Lige nacija sa Španjolskom. Njegova tržišna cijena iznosi oko 60 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

Prag: Zagrijavanje igrača uoči utakmice UEFA Lige nacije između Češke i Hrvatske
Prag: Zagrijavanje igrača uoči utakmice UEFA Lige nacije između Češke i Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Među kandidatima su i 19-godišnji španjolski reprezentativni branič Pau Cubarsi iz Barcelone te bosanskohercegovački krilni napadač Kerim Alajbegović iz Juventusa.

Konačan popis objavljen je danas u Veneciji, a pobjednik će biti proglašen u prosincu. Prošle godine je nagradu dobio krilni napadač PSG-a Désiré Doué, a godinu prije Barcelonin krilni napadač Lamine Yamal. Nagrada se dodjeljuje od 2003. godine.

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