Zlatni juniori nameću se Tucku za Europsko prvenstvo: Moglo bi u Beogradu biti i debitanata

Tek što su se okupili, hrvatski vaterpolisti idu na novu kratku stanku. Jasno, blagdansku. Nakon mađarske trodnevne turneje, "barakude" su pripreme za Europsko prvenstvo u siječnju u Beogradu nastavile u Splitu, od nedjelje do utorka. Izbornik Ivica Tucak na treninzima ima 20 igrača, petoricu manje nego u početnom dijelu, jer se zahvalio Viktoru Tončiniću, Branimiru Hercegu, Roku Akrapu, Maru Šušiću i Tinu Brubnjaku.

- Iako ovo nije konačno skraćivanje popisa igrača za Europsko prvenstvo, meni je svako ipak dosta teško. No želim poslati poruku mladim igračima da reprezentacija nije samo onih 15 igrača koji će igrati na EP-u, nego nešto šire. Drago mi je da smo dodatno otvorili vrata mladim igračima. Klubovi stvaraju igrače, a reprezentacija je ta koja te igrače dodatno oblikuje, usavršava. Ovi mladi su, ja sam u to siguran, nakon ovih 10-ak dana zajedničkog rada sigurno bolji igrači nego što su bili kad su došli - poručio je izbornik.

Foto: Anniko Kovacs/HVS

U to nema dvojbe, uostalom, Tončinić, primjerice, ima svakodnevnu privilegiju u Mladosti brusiti centarsku tehniku s Vrlićem i Lončarom, čiji je nasljednik, Hercega i Šušića u Jugu savjetuju Bušlje i Joković. Uz Antu Jerkovića, Vlahu Pavlića, Mislava Ćurkovića i Maura Ivana Čubranića, koji su nastavili pripreme, riječ je o igračima koji su prošloga ljeta bili juniorski prvaci Europe do 19 godina, a ovoga ljeta treći na svijetu do 20 godina.

Iz te perspektive, logičan slijed događaja je stjecanje seniorskog iskustva velikih natjecanja. Izbornik ima najbolji uvid u ono što mu i tko treba, ali među 15-oricom koje će povesti u Beograd, bilo bi, naravno, zasluženo i da se nađe i netko od njih. Prošlog ljeta, na SP-u u Singapuru, tu je šansu kao debitant dobio Brubnjak. Branič Ćurković (19) i ljevoruki Jerković (18) prije nekoliko dana u Mađarskoj debitirali su u kapici "barakuda", Ćurković je zabio i prvi gol, Pavlić je s 20 godina već jedan od lidera Juga, pa i još mlađi Šušić (18), kojega je sputala gripa. Ako su već sad svi bolji igrači nego prije deset dana, kakvi bi bili tek nakon Europskog prvenstva. Moramo li gatati, jednog vidimo u Beogradu...