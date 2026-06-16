Zlatni medvjed opet okuplja u Zagrebu plivačku elitu: 'Ovakvo natjecanje podiže razinu rada'

Jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, koji će se 20. i 21. lipnja održati nabazenu Svetice u Zagrebu, ponovno će okupiti vrhunska imena europskog i svjetskog plivanja.Organizator natjecanja je Plivački klub Medveščak, koji ove godine obilježava i velikih 80 godina djelovanja. Ulaz za sve gledatelje je besplatan, a Zagrepčani i njihovi gosti imat će jedinstvenu priliku iz neposredne blizine pratiti nastupe olimpijskih finalista, svjetskih i europskih medaljašate najboljih hrvatskih plivača na jednom od najuglednijih plivačkih natjecanja u ovom dijelu Europe.

Jedan od ljudi koji najbolje poznaje značaj ovog natjecanja je Domagoj Zajec, glavni trener PK Medveščak. Uoči početka plivačkog spektakla govori o važnosti Zlatnog medvjeda za hrvatsko plivanje, dolasku vrhunskih međunarodnih zvijezda, nastupima domaćih reprezentativaca i ulozikoju ovakva natjecanja imaju u razvoju mladih sportaša.

Otkrio je što 40. izdanje Zlatnog medvjeda znači za hrvatsko plivanje.

- To je stvarno velika stvar za cijeli klub, ali i za hrvatsko plivanje općenito jer pokazuje koliko je truda, rada i predanosti uloženo tijekom svih ovih godina da bi se ovo natjecanje održalo irazvijalo. Puno je emocija prisutno među svima koji su uključeni u organizaciju. S velikimuzbuđenjem iščekujemo početak natjecanja jer smatramo da je riječ o jednom od najboljih plivačkih natjecanja u Hrvatskoj, koje okuplja najbolje plivače iz Hrvatske, Europe i svijeta teuistinu pridonosi razvoju hrvatskog plivanja. Mnogi Zlatni medvjed smatraju zaštitnim znakom hrvatskog plivanja - rekao je pa progovorio što čini natjecanje posebnim...

- Zlatni medvjed kroz svoju je povijest bio jedan od najvećih plivačkih mitinga u ovom dijelu Europe.Dolazak i organizacija nastupa europskih plivača nekada su bili nešto uobičajeniji, dok ih je posljednjih godina bilo nešto manje. No sada ponovno pokrećemo cijelu priču u tom smjeru. Želimo vratiti natjecanje na razinu na kojoj će redovito nastupati olimpijski finalisti te osvajači svjetskih i europskih medalja. Mislim da smo ove godine napravili veliki korak u tom smjeru i mogureći da nas očekuje jedno od najjačih izdanja Zlatnog medvjeda u posljednjih nekoliko godina.

Smatra da je vrlo važno da hrvatski plivači imaju priliku protiv takve konkurencije.

- To je iznimno važno iz više razloga. Prije svega, mlađi plivači mogu jako puno naučiti od iskusnijih natjecatelja i steći dragocjeno iskustvo. Naši plivači općenito nemaju dovoljno prilika za nastupe na velikim međunarodnim natjecanjima, ponajprije zbog financijskih razloga. U velikoj smo mjeri ograničeni na natjecanja u Hrvatskoj i okolnim državama, tako da jedno ovako jako natjecanje s kvalitetnom međunarodnom konkurencijom podiže ukupnu razinu rada i motivacije. Ovakav miting može izvući dodatne kvalitete iz sportaša i pokazati stvari koje se možda ne mogu vidjeti na slabijim natjecanjima. Upravo na ovakvim natjecanjima sportaši mogu ostvariti kvalitetnije izvedbe i podići svoju razinu nastupa, što će se kasnije odraziti i na rezultatena najvećim međunarodnim natjecanjima.

Miting dolazi u vrlo važnom dijelu sezone, stogao bi mogao biti važan pokazatelj forme uoči Europskog prvenstva.

- Sigurno će biti vrlo važan pokazatelj forme, ali ne samo to. Ovo natjecanje bit će prilika da sportaši isprobaju sve ono što kontinuirano uvježbavaju na treninzima i dodatno usavrše detalje u uvjetima koji su vrlo slični velikim međunarodnim natjecanjima. Time će dodatno unaprijediti svoju izvedbu kada dođe vrijeme za Europsko prvenstvo i ostala velika natjecanja.

Najavio je što očekuje od svojih plivača na Zlatnom medvjedu.

- Očekujem da će ovo biti odličan trening, ali i važna kontrola forme. Sigurno će plivači doći malo odmorniji i spremni isprobati sve što su pripremali tijekom treninga kako bismo vidjeli gdje setrenutno nalazimo i na što još trebamo obratiti posebnu pozornost u sljedećih mjesec ili dva. Najvažnije je da svi pokažu kvalitetne nastupe i da iz ovog natjecanja izađemo s jasnom slikom onoga što nas čeka tijekom ostatka sezone.

Zatim se osvrnuo na članova Medveščaka, Nikolu Miljenića i Luku Cvetka koji su danas među najboljim hrvatskim plivačima.

- To je potvrda da se kvalitetan i dugoročan rad isplati. Obojica su prošla Medveščakov sustav, odmlađih kategorija do vrhunskih međunarodnih rezultata. Njihovi uspjesi nisu važni samo za klub,nego i za mlađe generacije koje svakodnevno treniraju uz njih. Kada djeca vide da netko iz njihova kluba osvaja europske medalje i nastupa na Olimpijskim igrama, onda i sami počinju vjerovati dajednog dana mogu ostvariti velike rezultate.