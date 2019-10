Zlatni olimpijci su se udružili: Trčali su zagrebački maraton...

Još jedno izdanje zagrebačkog maratona namamilo je brojne sportaše i ljude iz javnog života da vide koliko mogu istrčati. Brojni ljudi okupili su se na Trgu bana Jelačića na samom startu, a tu su bili i elitni sportaši poput zlatnih olimpijaca braće Martina i Valenta Sinkovića, a društvo im je pravio i jedriličar te osvajač zlatne medalje iz Rija, Šime Fantela.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Sinkovići često sudjeluju na ovakvim smotrama, a to im služi i kao odlična priprema za naporne utrke koje ih uskoro čekaju. Fantela je 2016. u Riju osvojio zlatu u paru s Igorom Marenićem u klasi 470, no njih dvojica razišli su se na ljeto 2017. godine. Šime je udružio snage s bratom Mihovilom u klasi 49-er.

Sinkovići su u Riju osvojili zlato u dvojcu na pariće, a 2012. godine su osvojili srebro u četvercu na pariće.

Maraton je započeo u 7 i 45, a sve bi trebalo završiti u 15 i 30. Postoje tri discipline, a to je ona od 42 kilometara koje samo za najspremnije, disciplina od 21 kilometar i ruta od 10 km za rekreativce i one ne baš aktivne vježbače.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Zbog maratona je uvedena i posebna regulacija prometa je je pola grada blokirano.

Od 8.30 do 15.30 sati za promet su zatvorene sljedeće prometnice:

Ilica, od Selske do Trga bana J. Jelačića – Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva ul. – Trg hrvatskih velikana – Draškovićeva, od Đorđićeve do Vlaške – Vlaška ul. – Maksimirska – Ul. Dubrava, od Avenije Gojka Šuška do Ulice Poljanice II. – Europski trg.