'Zločesti' Pablo: Pa Leo Messi živi u nekom zlatnom zatvoru

Fiorentina, Roma, Juventus, Inter, Boca, Porto samo su neki od klubova u kojima je igrao Pablo Daniel Osvaldo.

Talijanski centarfor argentinskog podrijetla danas u 32. godini života daleko je od profesionalnog nogometa. Već u 30. se zasitio igrajući za Bocu.

- Svijet nogometa nije bio za mene. Cristiano Ronaldo voli nakon utakmice otići kući napraviti sto sklekova, a ja sam volio otići doma praviti roštilj - rekao je pa nastavio:

- Pušio sam u trening kampovima u Italiji pa su me treneri pitali treba li mi upaljač. Schelotto me zato izbacio iz Boce jer se iznenadio kad je saznao da pušim. Igrao sam neki dan nogomet s prijateljima i osjećao se kao da umirem. Sad me sve boli - priča Daniel.

Ekscentrik je izvan terena, bavi se i glazbom, a za Italiju je odigrao 14 utakmica i zabio četiri gola.

- Ne bih volio da sam kao Lionel Messi. Htio bih igrati kao on, ali ne bih tako živio. To je kao da živite u zlatnom zatvoru. Ne može on otići negdje i nešto popiti na brzaka vani. Možda njega nije briga za to, ali mene je - govori pa nastavlja:

- Zamišljam ga kako kupuje najveći TV na svijetu, ali ga nikad nema u dnevnoj sobi da ga gleda. Vjerojatno vozi Ferrari iako zna da živi 15 minuta od trening centra Barcelone.

S nekim ljudima u nogometu je znao pronaći zajednički jezik.

- Pochettino me razumio dok smo bili u Espanyolu. U Southamptonu se to promijenilo zato što se on promijenio. A ja sam ostao ista osoba kao prije. Bio mi je poput oca, a najbolji trener mi je bio Antonio Conte. On je uvijek bio u pravu, izgledalo je da vidi stvari uvijek ispred drugih.

