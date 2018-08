Zloglasni direktor Juvea: Zvao sam suce i imao CR-a u šaci...

Nema šanse da postoji nogometni fanatik koji nije čuo za Luciana Moggija. Kontroverzni bivši direktor Juventusa kojeg se pamti kao autora jednog od najvećih skandala u povijesti nogometa uvijek je zanimljivo čuti, slagali se s njim ili ne.

Moggi i 12 godina nakon Calciopolija plijeni pažnju, ali kao stručni suradnik nekoliko talijanskih novina i radio stanica. Poznato je kako je on imao Cristiana Ronalda u rukama dok je Portugalac imao 18 godina.

- Sjećam se kad sam ga gledao s 18 godina. Sljedeće jutro poslao sam ponudu Sportingu od pet milijardi lira i ugovor Marcela Salasa kome sam htio dati milijardu lira kao poticaj da ode. Sve je bilo dogovoreno, Cristiano je bio Juventusov, ali Salas je u međuvremenu poželio ipak otići nazad u River Plate. To je Manchester United brzo iskoristio i završio transfer, ostalo već znate... Bilo je to crno vrijeme za Juventus, bili smo bez centa u blagajni - rekao je Moggi.

A bi li Moggi kupio Ronalda danas?

- Gledajući marketing, Juventus je napravio fantastičan posao. Ali ja ga nikad ne bih doveo s 33 godine po cijeni koju je platio Juventus. Prije svega, nikad to ne bih napravio prije nego što bih dobro prodao Gonzala Higuaina koji i dalje osigurava 20 golova - sipa Moggi pa dodaje:

- Prvo bih prodao Higuaina za 50 milijuna eura, a tek onda bih objavio dolazak Cristiana Ronalda. Znate priču o dolasku Zidanea u Real Madrid? Jednog me dana pozvao prijatelj Florentino Perez i rekao 'Slušaj, postat ću predsjednik Reala, a ako dovedem Zinedinea Zidanea, to će se sigurno dogoditi'. Ja sam mu odgovorio: 'Slušaj, ja dižem ruku za to da ti budeš predsjednik Reala, ali ne znam bih li mogao prodati Zidanea.' Znate, on je bio naš ponajbolji igrač.

Zidane je na kraju prešao u Real.

- Da... Kad sam shvatio da će Perez zaista postati prvi čovjek Reala iskoristio sam situaciju. Stupio sam u tajne pregovore s predsjednikom Lazija Sergiom Cragnottijem, kupio Pavela Nedveda, a od Parme uzeo sam Gigija Buffona i Liliana Thurama. Nitko nije ništa za Zidanea u tom trenutku nije znao. A onda smo za Zidanea dobili tada strašnu cifru - zaključuje Luciano.

Priča se potom okrenula na Calciopoli. Ili kako ga on zove - Farsopoli.

- Ljudi mogu pričati što žele, ali ja sam uvijek bio taj koji je radio puno i gdje god sam radio gradio sam zdrav budžet za klub, kupovao za sitno i prodavao za puno novca! Kad sam bio u Juventusu živio sam tako da sam stalno morao paziti se drugih. Imao sam oči i naprijed i nazad! U to vrijeme Adriano Galliani je preko prvog čovjeka nogometnog saveza Italije i čelnike lige sve u korist Milana. Giacinto Facchetti uvijek je lobirao za Inter. Galliani i Carraro (predsjednik Milana od 1967. do 1971.) crne su, pogane duše, u to nemam sumnje - priča Moggi i nastavlja:

- Razgovarao sam sa sucima, to je istina. Ali u to vrijeme to je bilo dopušteno i nitko ne može reći da sam pitao suce da pobijedimo u nekoj utakmici. Uvijek sam pitao samo za suce. Problem je nastao kad je otkriveno da u Juventusu radi lobi koji nas je htio smaknuti. Čak se i obitelj Agnelli se bojala da bi Antonio Giraudo (sportski direktor Juventusa od 1994. do 2006. godine), inače potrčko Umberta Agnellija, mogao preuzeti svu moć u klubu.

Moggi je optužen da je zaključao suca Paparestu u svlačionicu te da je koristio švicarske kartice za telefone.

- Paparesta zaključavan u svlačionicu?! Gluposti! Kakvu bih ja korist imao od toga da sam za stvarno zaključavao i bacio te ključeve? Bila je to šala i zbog te šale su me odali. Kartice za telefon sam kupovao kako bih zaštitio sebe i svoj posao - pa otkrio kako mu je propao transfer Dejana Stankovića iz Lazija.

- Htio sam dovesti njega u Juve, ali su ljudi iz Intera uz pomoć Telekoma prekinuli vezu. Kasnije su mi istražitelji rekli da veze nisu mogle biti prekinute, ali nije bilo tako - smatra Moggi.

A onda je opleo po Interu.

- Prije Calciopolija me Moratti htio u Interu, kada sam završio posao s Juventusom. Potpisao sam ugovor, a onda sam sutradan shvatio da to nije tako. Je li Iuliano napravio penal nad Ronaldom 1998.? Mislim da je, ali Inter tada nije smio biti u Serie A. Trebali su biti izbačeni iz lige zbog skandala s putovnicom Alvara Recobe.

Zatim malo o Juventusu.

- Njih će ljudi uvijek mrziti. Budite sigurni, neće biti drugog Calciopolija. Sada više nema Telekoma, Tronchettija, nema ni Seppa Blattera!

A tko će osvojiti Serie A?

- Inter ima velike šanse. Znam malo o Spallettiju, kada govori zvuči kao svećenik, a ima odličnu momčad na raspolaganju. Imaju jaku obranu, imaju dobru sredinu sa Nainggolanom i budućeg šampiona Lautara Martineza. Roma je dosta prodavala i kupovala, imaju previše klinaca. Napoli je trenutno dobar, ali ne znam kako oni mogu do titule.

VIDI OVO! KVIZ: Koliko dobro poznajete nogomet?