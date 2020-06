'Zlostavljao me pet godina. Kad sam napunila 16, želio je brak'

Američko plivanje potresao je skandal koji je nakon gotovo 40 godina isplivao na površinu. Šest bivših plivačica tužilo je trenere za dugogodišnje seksualno zlostavljanje

<p>Šest bivših američkih plivačica podnijelo je građanske tužbe protiv Američkog plivačkog saveza (USAS) jer ih krovno plivačko tijelo nije zaštitilo od seksualnog zlostavljanja trojice trenera.</p><p><strong>Debra Grodensky</strong>, <strong>Suzette Moran</strong> i <strong>Tracy Palmero</strong>, zajedno s još tri žene koje ostaju anonimne, ovog su mjeseca podnijele tri tužbe protiv USA Swimminga u kojima tvrde kako ih Savez nije uspio zaštititi od seksualnog zlostavljanja bivšeg trenera američke reprezentacije <strong>Mitcha Iveyja</strong>, bivšeg direktora reprezentacije <strong>Everetta Uchiyame</strong> i bivšeg trenera <strong>Andrewa Kinga</strong>.</p><p>U tužbama se tvrdi kako je plivački Savez, uključujući bivšeg izvršnog direktora <strong>Chucka Wielgusa</strong> i ostale visoke dužnosnike, bio svjestan "grabežljivog" ponašanja spomenute trojice, ali su to odbili riješiti, nakon čega se dogodila još desetina slučajeva seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja.</p><h2>Boluje od depresije</h2><p>- Moje seksualno zlostavljanje je 100 posto bilo moguće spriječiti - rekla je Grodensky kazavši kako ju je King zlostavljao u dobi od 11 do 16 godina kad je bila plivačica u Kaliforniji početkom 1980-ih.</p><p>Imala je 16 godina kada ju je King, tada 37-godišnjak, tražio da se vjenčaju. Uznemirena i prestrašena, napustila je sport. Sada ima 51 godinu, živi u New Yorku i godinama boluje od depresije kao posljedice zlostavljanja.</p><p>- Želim da ova tužba probudi američko plivanje - dodala je.</p><p>Moran je izjavila kako ju je King trenirao kada je imala 12 godina, što je iskoristio Ivey i počeo ju zlostavljati. Sa 17 godina je zatrudnjela zbog čega je nekoliko mjeseci prije OI 1984. morala obaviti abortus.</p><p>- Zbog toga sam godina patila od depresije, niskog samopoštovanja i napadaja panike. Još patim od traume koja će ostati uz mene ostatak mog života - rekla je Moran.</p><h2>Dao ostavku pa opet trenirao</h2><p>Palmero je otkrila kako ju je Uchiyama počeo zlostavljati kada je imala 14 godina, dodavši kako su ostali treneri u njenom timu znali za zlostavljanje i nisu učinili ništa.</p><p>Deset godina kasnije, prijavila ga je direktoru Wielgusu. Uchiyama je navodno, priznao zlostavljanje i dao ostavku. Kasnije je pronašao posao trenera u jednom lokalnom klubu na preporuku drugog izvršnog direktora saveza.</p><p>King je uhićen u travnju 2009. godine zbog seksualnog napada na maloljetnog plivača. Za ukupno 20 optužbi za zlostavljanje djece osuđen je na 40 godina zatvora.</p><p>Ivey je otpušten 1993. godine kao trener plivača Sveučilišta na Floridi, nakon što su se pojavile optužbe da je seksualno zlostavljao plivače. No, čak i nakon otkaza na Floridi, Ivey je ostao aktivan u sportu. Tek je 2013., skoro 30 godina nakon prvih optužbi za zlostavljanje, dobio doživotnu zabranu rada u sportu. </p><h2>Bez kaznenih prijava?!</h2><p>Uchiyama je 2006. dobio doživotnu zabranu rada u sportu. Međutim, Ni Ivey ni Uchiyama nisu se suočili s kaznenim prijavama.</p><p>Iz USA Swimminga su poručili kako 'organizacija i njezino trenutno vodstvo ostaju posvećeni pružanju sigurnog okruženja i pozitivne kultura za sve njene članove."</p><p>"Program sigurnog sporta USA Swimminga nastavlja suradnju s istaknutim stručnjacima za zdravstvo i obrazovanje kako bi osigurao značajne resurse za članove i sredstva za pomoć onima koji trebaju. Organizacija i njezino trenutno vodstvo ostaju posvećeni pružanju sigurnog okruženja i pozitivne kultura za sve njene članove."</p><p>(jt)</p>