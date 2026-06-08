VIDEO 'Zmajevi' stigli u Toronto, navijači im priredili iznenađenje

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Toronto uoči početka Svjetskog prvenstva. "Zmajevi" se nakon 12 godina i nastupa na SP-u u Brazilu ponovno vraćaju na najveću nogometnu pozornicu, a velika euforija oko reprezentacije proširila se i preko Atlantika.

BiH je u Kanadu doputovala nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, koja je završila 1-1. Reprezentativci su iz SAD-a avionom krenuli prema Torontu, a nakon slijetanja autobusom su se uputili prema hotelu u kojem će boraviti do prve utakmice na turniru.

Već na putu od aerodroma prema gradu dočekalo ih je iznenađenje. Skupina navijača Bosne i Hercegovine okupila se na jednom od mostova na ulazu u Toronto te je zastavama pozdravila autobus s reprezentativcima. Prizor je potvrdio koliko jaka podrška prati "zmajeve", ne samo u domovini nego i među brojnim iseljenicima diljem svijeta. Doček je posebno oduševio izbornika Sergeja Barbareza, koji je iz autobusa snimio navijače i podijelio atmosferu s puta prema hotelu.

Bosna i Hercegovina prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra 12. lipnja u Torontu protiv Kanade. Susret počinje u 21 sat.