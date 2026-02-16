Obavijesti

Znakovita objava Iris nakon Livajinog gola: Postoji jedna izreka koja snažno pogađa...

Marku Livaji je gol protiv Osijeka bio treći ove sezone. Više od njega ove sezone za Hajduk zabili su Michele Šego (10) i Rokas Pukštas (6)

Hajduk je u derbiju 22. kola HNL-a lakoćom pobijedio Osijek na Opus Areni 2-0 i tako ostao na istoj distanci od Dinama s pet bodova manje. Golove za "bile" postigli su Marko Livaja u 15. minuti iz penala i Rokas Pukštas u 77. minuti.

Napadač Hajduka, koji se vratio u početni sastav nakon što je izrazito ljutito reagirao poslije zamjene u prošlom kolu protiv Slavena, mogao je zabiti još jedan gol. U 41. minuti čitava obrana Osijeka ispala je nakon vlastitog kornera. Ante Rebić jurnuo je u kontru i potom u mat situaciji gurnuo Livaji koji je ostao malo u stražnjem položaju, dovoljno da njegov udarac na praznu mrežu ode preko gola.

No taj promašaj nije se odrazio na gubitak bodova. Livaji, koji je u posljednje četiri sezone tri puta bio najbolji strijelac lige, ovo je bio treći ligaški gol ove sezone. Livajina supruga Iris odmah se oglasila na svom Instagramu i objavila znakovitu poruku.

"Postoji jedna prekrasna izreka koja kaže: ‘Ono što dajemo ne vraća se uvijek, ali ono što dajemo je uvijek ono što jesmo.’ I to snažno pogađa", piše u objavi.

