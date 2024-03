Znalci iz 24sata osvojili HNL kviz i dres ikone! Pobijedili smo i nogometaše Gorice, Rudeša...

HNL je glavna stvar u životu, ponosno je ustvrdio voditelj Luka Bumbak gledajući kako se kafić puni, kako nogometni zanesenjaci, pa i prvoligaški igrači, pune stolove i kako prazna mjesta rapidno nestaju. Drugo izdanje HNL kviza u Zagrebu privuklo je 35 ekipa i više od 150 igrača.

- Tko još nema papir, neka digne ruku! Evo još jedne ekipe, možete ondje sjesti - govorio je dok se, teško kao i konobari, probijao vozeći slalom između stolova u krcatom kafiću.

Za jednim sjedi vjerna ekipa kvizaša iz HNK Gorice (Maloča, Radošević, Štiglec, Žiger i ?), malo dalje nogometaš Rudeša Vukmanović, u kutu novinar Vlado Boban, ispod ekrana hrabra ekipa dječaka osnovnoškolaca, a za nekoliko stolova ekipa u dresovima. Od Petkovićeva iz Dinama, preko Čale iz Trabzonspora, NK Zagreba, do ikona poput Saše Drevena i Antonija Boršića.

Foto: Luka Bumbak/Kvizaljka

A na ekranu popis svih ekipa. S duhovitim i vrckavim imenima poput "Sve pet samo Saša šest", "Sarkazam Željka Sopića", "Lepinjica s malo Caimacova", "Lula Popaja Deranje", "Pas Križanac Ivica", "Greška Šeška", "Ispumpane lopte", "Merveil Ndocking", "Agbepornu hub", "Maločin dom", "Bledijeva shkemba", "Ćelavica Darija Bela", "Logoped Dinka Jeličića", "Golman Bare i Majkić"..., a ekipa nogometaša Gorice nazvala se "Prvijenac Merveila Ndockyta"!

A kad su krenula pitanja i mobiteli se smjestili u džepove ili torbice, ubrzo je bilo jasno tko se bori za 'ligu prvaka', a tko 'za ostanak'. Ili 'za bedaka'. Neki su odgovore pisali prije nego što je Bumbak stigao pročitati pitanje do kraja, neki žučno raspravljali sa suigračima, a neki su samo tupo gledali u daljinu tražeći odgovor i (ne)vješto pokušavajući sakriti da nemaju pojma. No svi su se složili da je koncept kviza odličan i da su pitanja zanimljiva. A bilo je tu svega: od niza Hajdukovih desetki, preko igrača Rijeke iz utakmice s Realom 1984., reprezentativaca koji su 1996. igrali u Manausu protiv Brazila, do igrača koji je zabio gol Hajduku za Turnovo, najboljih strijelaca druge lige, igrača s najviše minuta ove sezone, drugog najboljeg asistenta lige ove sezone, domovine raznih HNL igrača iz egzotičnih država, do sličica iz mladosti današnjih trenera.

Foto: Luka Bumbak/Kvizaljka

Na poluvremenu, odnosno nakon prvog dijela kviza uslijedilo je - pljeskanje po čelu! Uz popularnu "Pa kako se toga nismo sjetili?!" Pa još dva kruga i konačno zbrajanje bodova.

Nogometaši Gorice, predvođeni najvećim znalcem Božidarom Radoševićem, točno su odgovorili i na pitanje čiji je junak bio njihov član Dino Štiglec, te su osvojili četvrto mjesto. Za nagradu su dobili sportske majice. Maloča je brže-bolje uzeo bijelu, a Štiglec plavu pa je netko dobacio da se zamijene.

- Promašili smo Livakovića, ali smo znali Fanima i da je Rimane iz Francuske Gvajane - prepričavali su najbolji kvizaši te večeri te od voditelja doznali da je bilo i pitanja na koja nitko nije znao odgovor. Poput prepoznavanja bivšeg trenera Cibalije Petera Paculta kad je bio mladić.

Foto: Luka Bumbak/Kvizaljka

Pobjednička ekipa prvog izdanja kviza, "Agbepornu hub", zauzela je drugo mjesto. I prišla čestitati najboljima. A to je ovaj put bila ekipa novinara 24sata, pod nazivom "Grezda Čerin". Mato Galić, Hrvoje Tironi, Fabijan Hrnčić i Ante Buškulić, uz pojačanje u liku Gvardiolova menadžera Marjana Šišića, osvojila je prvo mjesto. I glavnu nagradu: potpisani dres Stipe Bačelić-Grgića iz Šibenika!

Ikona HNL-a za najveće HNL znalce. Jer HNL je te večeri bio glavna stvar u životu...