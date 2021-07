Ne, penala nije bilo, ali što možemo, otprilike su složne legende engleskog nogometa Roy Keane (49) i Gary Neville (46) nakon što je na kontroverzan način Engleska pobjedom protiv Danske (2-1) ušla u finale Europskog nogometnog prvenstva. Svjetska nogometna javnost ostala je u šoku, kao i brojni stručni komentatori.

Ali nije i Raheem Sterling, reprezentativac Engleske koji je odmah ustvrdio kako je penal bio čist, ali s njim se ne slaže gotovo nitko. Dobro, osim možda VAR sobe. - Ne mislim da je bilo penala. Znali smo da će VAR potvrditi odluku glavnog suca, nisam očekivao da će to poništiti. Sterling je svejedno bio sjajan i sve snažniji kako je utakmica išla prema kraju, a kad imate takve igrače sve je moguće. Istina je da je penal bio veoma sporan - rekao je bivši veznjak Manchester Uniteda Roy Keane.

Bivši reprezentativac Micah Richards, bivši izbornik engleske Arsene Wenger, HRT-ov sudački ekspert Marijo Strahonja, svi su žestoko osudili Pola van Boekela koji je bio glavni VAR sudac što Dannyju Makkelieju nakon pogreške nije dao drugu priliku.

.- Ako ćemo pošteno, da smo mi izgubili na račun takvog penala, bili bismo shrvani. Ali, suci u VAR sobi ne nastoje mijenjati odluke glavnih sudaca pa je tako bilo i ovaj put - rekao je nekadašnji Keaneov suigrač Gary Neville.

Bilo kako bilo, Engleska je prošla u svoje prvo finale na Europskim prvenstvima, a tamo ih čekaju Talijani. Is it coming home or to Rome, saznat ćemo to u nedjelju od 21 sat. A UEFA će morati dogovoriti tko će suditi tu utakmicu nakon ovakvih grešaka u polufinalu.