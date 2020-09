'Znamo što Česi mogu, bolji smo od njih, neće biti iznenađenja!'

Najbitniji smo mi, nasi igrači, naša dobra forma, ako budemo spremni za njih u glavi kao što smo bili protiv Grka neće biti problema, rekao je privremeni izbornik hrvatske u-21 reprezentacije

<p><strong>Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija</strong> ostala je u igri za plasman na <strong>Europsko prvenstvo 2021.</strong> nakon što je u Varaždinu "razbila" <strong>Grčku</strong> sa 5-0 nanijevši joj prvi poraz u skupini.</p><p>Golove za Hrvatsku zabili su Nikola Moro (1), Lovro Majer (5, 24) i Petar Musa (14, 52).</p><p>Hrvatskoj sad slijedi bitan susret s Češkom 7. rujna u Češkoj s obzirom na to da se mini 'vatreni' nalaze na trećem mjestu, a kako bi imali šanse za prolazak dalje moraju biti drugi u skupini. Protiv Grčke nisu imali trenera<strong> Igora Bišćana</strong>, a momčad je vodio<strong> Tomislav Rukavina:</strong></p><p>- Čestitke idu na račun igrača, sve zamisli koje Bišćan zamislio mi smo proveli u djelo, igrači su to demonstrirali na najbolji način<br/> zadovoljni svaka pobjeda važna, posebno važan je bio naš dojam, sada smo tom pobjedom stavili pritisak na naše suparnike u grupi. Očekivali dobru igru, ali rezultat je trebao biti i veći s obzirom na događanja, utakmica se tako otvorila. Zabili smo prvi napad, samopouzdanje je naraslo, igrači su vidjeli da su moćni, nisu nam mogli parirati - započeo je Rukavina pa otkrio više o komunikaciji s Bišćanom. Naglasio je kako su sve odluke njegove, dok ih Rukavina i Krpan provode u djelo.</p><p>- Igoru je najteže, daleko je od ekipe i cijele situacije, ne može reagirati u trenutku, trudimo se kako bi ga zamijenili. Češka je u fokusu bila i prije Grčke, ovo je paket utakmica, Igor je izanalizirao sve dobro.. Točno znamo kakvi su i što mogu napraviti, zadnju smo prije korone igrali protiv njih, neće biti iznenađenja. Najbitniji smo mi, nasi igrači, naša dobra forma, ako budemo spremni za njih u glavi kao što smo bili protiv Grka neće biti problema. Respektiramo Čehe, prvi su i dobili su nas doma, ali kvaliteta pojedinaca na našoj je strani.</p><p>- Ne razmišljamo dalje od toga, nema smisla, svaka sljedeća utakmica je najbitnija. Sad je Češka, imamo veću kvalitetu i bolji smo, a hoće li to rezultat pokazati vidjet ćemo. I u prvoj utakmici smo bili bolji, ali je rezultat bio nepovoljan. Bitno je da dečki uđu s vjerom jedni u druge te u svoju formu i kvalitetu.</p><p>Oglasio se potom jedan od igrača, <strong>Boško Šutalo:</strong></p><p>- Znali smo da nas čeka težak raspored, a protiv Grka smo zato od prve minute išli na pobjedu i u 20 minuta riješili utakmicu. Ostali smo koncentrirani do kraja, zabili pet golova i zasluženo dobili. Trebamo pobjedu protiv Češke - rekao je Šutalo pa se dotakao Bišćana:</p><p>- Žao nam je, navikli smo da je s nama jer je uvijek bio, ali Rukavina i Krpan su tu i odlična su zamjena. Ova utakmica je bitna, ali i svaka druga. Više nemamo prava na kiks ako želimo na Euro.</p><p>Šutalo inače igra u Atalanti koja je u završnici Lige prvaka ispala od PSG-a:</p><p>- Bilo je dosta mjera opreza što se korona virusa tiče, ali bilo je odlično organizirano. Nesretno smo ispali od PSG-a...</p><p> </p>