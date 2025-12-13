Znate li kad je Ante Rebić zadnji put zabio dva gola na utakmici?

Ante Rebić apsolutni je junak Hajdukove pobjede protiv Lokomotive (1-3). Zabio je dva gola i za jedan asistirao, a mogao je i do hat-tricka na kraju utakmice. Nije najbolje reagirao pred golom u mat situaciji. Ipak, nije robusno krilo često u posljednje vrijeme zabijalo po dva gola na dvoboju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:30 Susret Rebića i Ibrahimovića | Video: Instagram/

Prije utakmice s Lokomotivom, Rebić je dva gola na jednoj utakmici zabio zadnji put za Milan 13. kolovoza 2022. protiv Udinesea. Dakle prije više od tri godine!

Milan je tada pobijedio Udinese 4-2 na San Siru, a Rebić je zabio za 2-1 i za 4-2. Od tada do danas, igrao je za Bešiktaš i Lecce, a onda uoči ove sezone pojačao Hajduk.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ove je sezone odigrao 16 utakmica za Splićane, zabio je tri gola i dva namjestio. Za hrvatsku reprezentaciju Rebić je odigrao 42 utakmice i zabio tri gola.