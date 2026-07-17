Znate li kad je Hajduk pobijedio zadnju gostujuću utakmicu u Europi? Prošlo je čak 2129 dana

Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige i to nakon teške drame koju je opet zakuhao sam sebi. Protiv Žiline je imao 2-0 s Poljuda, zabio za 1-0 u Slovačkoj, a onda pred kraj strepio od produžetaka. Žilina je izjednačila golom hrvatskog igrača Marka Roginića u 53. minuti, a u 91. Dario Melnjak zabio je autogol. Tad je nastao kaos u Slovačkoj, a u trećoj minuti nadoknade Žilina je promašila veliki zicer glavom za 3-1.

Hajduk i Šibenik sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk ide dalje i čeka ga Pafos, ali opet nije uspio pobijediti utakmicu na strani u Europi. Znate li kada su "bili" zadnji put slavili na gostujućem susretu u nekom europskom natjecanju? Prije točno 2129 dana. Bilo je to 17. rujna 2020. kada je Hajduk na jedvite jade prošao makedonsku Renovu 1-0 u drugom pretkolu Europske lige. Tada se igralo na jednu utakmicu zbog korone te je splitska momčad otišla dalje.

Mijo Caktaš zabio je jedini gol tada za Hajduk, a u tom trenutku vrijedio je više od cijele Renove. Hajduk je jedva izvukao živu glavu i od tada nije pobijedio u gostima u Europi. Od tada do Žiline igrali su 10 gostujućih utakmica i došli do tri remija te sedam poraza.

Dakle, nakon Renove Hajduk je u gostima igrao ovako: Poraz od Galatasaraya 2-0, poraz od Tobola 4-1, poraz od Vitorije Guimaraes 1-0, poraz od Villarreala 4-2, poraz od PAOK-a 3-0, remiji s HB Torshavnom i Ružomberokom 0-0 pa remi sa Zirom 1-1 pa poraz od Dinamo Cityja 3-1 te sada poraz od Žiline 2-1.

Neke dvomeče je Hajduk u tom periodu prolazio kao sada Žilinu (Vitoria Guimaraes, Torshavn, Zira), ali nikako da dođe do te pobjede u gostima. Prilika za rušenje ovog niza bit će protiv Pafosa u borbi za treće pretkolo Europske lige. Prva je na Poljudu 23. srpnja, uzvrat na Cipru 30. srpnja.

POGLEDAJTE VIDEO

Van Hoorenbeck za vodstvo Hajduka

Roginić za izjednačenje

Livajin ulazak i prilika

Autogol Melnjaka