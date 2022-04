Zrinjski sa stilom postao prvak BiH čak sedam kola prije kraja. Jakirović: Trebat će ovo oboriti

Dominacija kakvu je Hrvatski športski klub Zrinjski pokazao ove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine podsjeća na stanje u HNL-u u kojem je Dinamo u ovo doba godine znao osigurati naslov s više od 20 bodova prednosti.

Nakon dvije godine pauze, "plemići" su osigurali rekordnu sedmu titulu pobijedivši rivala Sarajevo na Veliku subotu 4-0 na stadionu Pod Bijelim brijegom. Do kraja je još sedam kola, a drugoplasirani Tuzla City ima 21 bod zaostatka uz lošiji međusobni omjer.

Trener Sergej Jakirović potvrdio je osvajanje naslova 15. pobjedom u zadnjih 16 prvenstvenih utakmica, a u cijeloj je sezoni izgubio samo jednu utakmicu, protiv Radnika iz Bijeljine još u rujnu.

- Mislim da smo napravili fantastičan posao. Kad smo vidjeli da Tuzla City nije pobijedila, to nam je dalo još motiva, makar ovdje nikad nije bio upitan u ovoj momčadi. Poveli smo fantastičnim golom Jankovića i onda malo stali, utjecao je tu i vjetar, a u poluvremenu sam drugi put u ovih 26 kola digao glas i rezultat toga je drugo poluvrijeme. Proći će još puno godina dok se svi ovi rekordi koje smo postavili ponovno ne obore - priznao je Jakirović, koji se na zimu spominjao kao ozbiljan kandidat za preuzimanje klupe u Dinamu, ali je ponudu odbio jer je htio završiti posao sa Zrinjskim.

Pobijedio je sve momčadi u ligi i prošetao se prvenstvom u prvoj punoj sezoni na klupi mostarskog kluba. Još i prije početka proljetnog dijela prvenstva bilo je prilično izvjesno da će trofej biti njegov.

- Teško je bilo očekivati da ćemo uprskati to, ali bitan je bio ulazak u proljetni dio sezone, startati s tri pobjede i još dvije u trećem krugu prvenstva. Tu smo poslali poruku drugima. Kapa dolje mojim igračima, oni su istinske zvijezde ovog kluba i svakodnevno rade na sebi da bi bili bolji - kaže Jakirović.

Ne želi pričati o mogućem odmoru dok sezona ne završi, a konkurenti se još imaju boriti za što.

- Ostat ćemo ozbiljni i odgovorni do kraja. Naravno da će neki igrači koji nisu igrali dobiti više prilike, ali i oni vrijedno treniraju kao i oni koji su dosad vukli. Nećemo puno miješati, mijenjat ću jedino ako procijenim da netko nije spreman biti unutra. Imamo mi još ciljeva do kraja, ostvariti što više pobjeda, zabiti što više golova, ne primati. Mislim da je i prema ostalima u ligi fer da igramo do kraja jer se bore, neki za goli život, neki za Europu. Kad dođemo u predzadnje i zadnje kolo, onda ću razmišljati o odmoru. Ima tu momaka koji su gladni i željni dokazivanja. Ubrzo ćete ih upoznati - rekao je Jakirović.

U šampionskoj je momčadi daleko na vrhu po učinkovitosti Nemanja Bilbija s 27 golova u 26 utakmica. U momčadi su i dinamovac na posudbi Niko Janković, bivši igrač Hajduka Mario Tičinović, Karlo Kamenar koji je igrao u Dinamu i Osijeku... Ljeto će vjerojatno donijeti rošadu u kadru, a pitanje je što će biti i s Jakirovićem, kojemu ponuda za novi posao neće nedostajati. No on o tome zasad nije pričao. Uostalom, vrijeme je za slavlje....

Najčitaniji članci