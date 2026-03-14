Zrinka Ljutić: Kad se sve uzme u obzir, ovo je bio solidan rezultat

Piše HINA,
Foto: PONTUS LUNDAHL/REUTERS

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je šesto mjesto na pretposljednjem veleslalomu u ovoj sezoni Svjetskog kupa, koji je u subotu održan u švedskom Areu, a za pobjednicom, Austrijankom Juliom Scheib je zaostala 2.32 sekunde.

Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić nakon olimpijskog slaloma u Cortini 04:10
Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić nakon olimpijskog slaloma u Cortini | Video: Hrvatski skijaški savez

"Jedan od boljih rezultata ove sezone i definitivno sam pokazala dobro skijanje, stabilno, konstantno kroz sektore. Nažalost, nisam uspjela ući u cilj kao prva u drugoj vožnji, ali sam svejedno završila šesta, nakon petog mjesta iz prve vožnje. Mislim da je to stvarno solidan rezultat, kad se sve uzme u obzir", izjavila je Ljutić nakon utrke u kojoj je učvrstila svoju poziciju među deset najboljih veleslalomašica u ovoj sezoni.

Zrinka će na finale u norveškom Haffjelu otići s 247 bodova i na osmom mjestu redoslijeda u veleslalomu, s mogućnošću da napreduje za još jedno mjesto.

"Bitno mi je da je skijanje dobro i da se osjećam samopouzdano. Imam još jednu utrku do kraja i dat ću sve od sebe", poručila je Zrinka koju u nedjelju očekuje i pretposljednji slalom u sezoni na kojem će joj se pridružiti i Leona Popović.

