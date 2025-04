Zrinka Ljutić: Odrastala sam bez mobitela uz braću i sestre. Bili smo izolirani i to je predivno

Ljudi me sada prepoznaju, zaustavljaju i traže autogram i sliku i nadam se da će se to smiriti. Ljudi su dragi i imaju poštovanja i nije mi problem slikati se i popričati, rekla je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (21), koja je u friško završenoj sezoni Svjetskog kupa osvojila Mali kristalni globus u slalomu.

Najbolja slalomašica svijeta dala je intervju za Media Servis u kojem je podijelila dojmove nakon dočeka u Zagrebu i kvartu Sloboštini.

Otkrila je koja joj je najdraža pobjeda.

- Sve su posebne na svoj način, prva je prva, a meni je druga najdraža. Bila je najizazovnija, jer jednom sam pobijedila i druga je bila za sedam dana i to skoro na domaćem terenu (Kranjska Gora), gdje su naši ljudi puno očekivali od mene. Bilo je puno Hrvata i svi su se pitali, mogu li ja to ponoviti, jer sam imala pobjedu i kao zabljesnula sam, i jesam li sposobna to ponoviti. Imala sam to na umu i htjela sam pokazati da to mogu još jednom i uspjela sam. To mi je bilo lijepo i bila sam jako ponosna - rekla je.

Zrinka je prošle sezone bila osma slalomašica svijeta, a godinu dana kasnije osvajačica je Globusa!

- Nakon Kranjske Gore prvi sam puta preuzela vodstvo i vodeći crveni dres i nisam ga dugo zadržala jer sam ga u sljedećoj utrci izgubila. Bilo mi je teže na startu iako je ostalo dosta od sezone. Taj dres predstavlja teret i dosta sam naučila u ovoj sezoni. Dobila sam taj dres, izgubila, pa je bilo Svjetsko prvenstvo i nakon njega sam se vratila u Sestriereu, to iskustvo od ranije me vodilo, a do kraja su bile još dvije utrke i tada sam ciljala prema Malom globusu.

Osvrnula se na djetinjstvo tijekom kojeg se zbog skijanja preselila u austrijski Innerkrems s obitelji.

Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja Malog kristalnog globusa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Bilo je to predivno djetinjstvo i tada nismo razmišljali kuda će nas to odvesti, sve se dogodilo igrom slučaja. Tata je radio u skijaškom kampu i mi smo cijele zime provodili tamo, skijali i tako smo i krenuli tamo u školu, jer je to bilo potrebno, da možemo nastaviti sa skijanjem. Zavoljeli smo skijanje, dobro nam je išlo i tata je sve više to preuzimao u svoje ruke i trenirao nas. - rekla je i nastavila...

- To je sve preraslo u ovo danas i naše djetinjstvo je bilo nevjerojatno. Nitko od nas nije imao mobitel, TV nismo gledali, cijeli dan smo se igrali u snijegu. Bili smo izolirani od svijeta i imali smo predobro djetinjstvo. Ponovila bi to sve to još sto puta da mogu. Imali smo sve što nam je trebalo. Nismo imali mobitele, ali roditelji su pazili da imamo sve što trebamo. Pomagali su nam prijatelji i još neki ljudi putem donacija. Kontaktirali smo neke firme kad smo krenuli s natjecanjima. Nevjerojatno mi je kako su moji roditelji uspjeli sve to pokriti i naći novac da nam to omoguće - zaključila je senzacionalna Hrvatica.