POČINJE SKIJAŠKA SEZONA

Zrinka Ljutić starta treća u prvom veleslalomu u sezoni!

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, prva vožnja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zrinka Ljutić je u prošloj sezoni osvojila Mali slalomski globus, dok je u redoslijedu veleslalomašica bila osma u Svjetskom kupu s 321 bodom

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nosit će broj 3 na prvoj utrci u novoj sezoni Svjetskog kupa, veleslalomu u austrijskom Soeldenu, odlučeno je ždrijebom održanim u petak.

Prije 21-godišnje Zagrepčanke niz stazu Rettenbach spustit će se Norvežanka Thea Louise Stjernesund i albanska predstavnica Lara Colturi. U elitnoj skupini sedam najboljih startat će još Amerikanka Paula Moltzan (4), Šveđanka Sara Hector (5), Švicarka Lara Gut-Behrami (6) i Novozelanđanka Alice Robinson (7).

Zanimljivo je da će najbolja svjetska skijašica, 30-godišnja Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je u Soeldenu dvaput pobjeđivala (2014. i 2021.) te još četiri puta bila na postolju, novu sezonu započeti sa startnim brojem 20. To je posljedica prošlogodišnjeg višemjesečnog izbivanja zbog pada na veleslalomu u američkom Killingtonu, nakon kojeg je još samo triput nastupila u toj disciplini i osvojila svega šest bodova za 25. mjesto u Sestriereu. 

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, druga vožnja
Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, druga vožnja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zrinka Ljutić je u prošloj sezoni osvojila Mali slalomski globus, dok je u redoslijedu veleslalomašica bila osma u Svjetskom kupu s 321 bodom.

Subotnji nastup će joj biti četvrti na otvaranju sezone Svjetskog kupa. Prošlogodišnju utrku u Soeldenu je završila na 18. mjestu, a 2023. je osvojila 14. mjesto.

Uoči ovogodišnjeg nastupa Zrinka je dobila mogućnost trenirati na stazi u Soeldenu, a kad je ona zatvorena, nastavila se pripremati na najvišem austrijskom ledenjaku Pitztalu.

Prva vožnja subotnjeg veleslaloma na rasporedu je od 10 sati, a 30 najboljih iz prve vožnje će obrnutim redoslijedom u 13 sati započeti borbu za prve bodove u novoj sezoni Svjetskog kupa.

