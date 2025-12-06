Prvi lauf postavio je Zrinkin tata i trener Amir, a ona je to sjajno iskoristila. U drugoj vožnji bila je još jednom sjajna te je stigla do prvog postolja ove sezone i drugog u veleslalomu u karijeri
Zrinka nakon postolja: Tata se bazirao na moje snage, a sada imam puno samopouzdanja...
Zrinka Ljutić popela se na prvo postolje ove sezone. Odradila je sjajne dvije vožnje u veleslalomu na kanadskim planinama, u gradu Tremblantu, te je stigla do drugog mjesta. Imala je startni broj tri, a prvu vožnju je završila kao druga. U drugoj vožnji je preuzela vodstvo, ali je bolja bila Alice Robinson. Naša najbolja skijašica komentirala je utrku.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Sretna sam sa drugim postoljem u veleslalomu. Drugo mjesto i napokon postolje ove sezone. Prvu vožnju postavio je moj tata i super je postavio i bazirao se na moje snage. Pasao mi je ritam na početku, ali je bilo dosta aritmično u donjem djelu staze. Nije bilo jednostavno, ali dobro sam se snašla i puna sam samopouzdanja za drugu utrku - rekla je Ljutić pa dodala:
- Jako slaba vidljivost na prvih par vrata i sa starta sam vidjela samo možda troja vrata ispred sebe. Kad sam krenula se to dosta raščistilo i vidjela se cijela staza. Nije me ometalo, ali nije bilo ni ugodno. Dat ću sve od sebe da odskijam ovako dobro i sutra.
U nedjelju će Zrinka još jednom skijati veleslalom i ima priliku ponoviti ovaj sjajan rezultat. Odmora nema i nadamo se da će Zrinka opet biti u borbi za postolje te da će ovaj put doći do pobjede.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+