Obavijesti

Sport

Komentari 2
DRUGA U VELESLALOMU

Zrinka nakon postolja: Tata se bazirao na moje snage, a sada imam puno samopouzdanja...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zrinka nakon postolja: Tata se bazirao na moje snage, a sada imam puno samopouzdanja...

Prvi lauf postavio je Zrinkin tata i trener Amir, a ona je to sjajno iskoristila. U drugoj vožnji bila je još jednom sjajna te je stigla do prvog postolja ove sezone i drugog u veleslalomu u karijeri

Zrinka Ljutić popela se na prvo postolje ove sezone. Odradila je sjajne dvije vožnje u veleslalomu na kanadskim planinama, u gradu Tremblantu, te je stigla do drugog mjesta. Imala je startni broj tri, a prvu vožnju je završila kao druga. U drugoj vožnji je preuzela vodstvo, ali je bolja bila Alice Robinson. Naša najbolja skijašica komentirala je utrku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi 01:41
Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi | Video: Croski

- Sretna sam sa drugim postoljem u veleslalomu. Drugo mjesto i napokon postolje ove sezone. Prvu vožnju postavio je moj tata i super je postavio i bazirao se na moje snage. Pasao mi je ritam na početku, ali je bilo dosta aritmično u donjem djelu staze. Nije bilo jednostavno, ali dobro sam se snašla i puna sam samopouzdanja za drugu utrku - rekla je Ljutić pa dodala:

- Jako slaba vidljivost na prvih par vrata i sa starta sam vidjela samo možda troja vrata ispred sebe. Kad sam krenula se to dosta raščistilo i vidjela se cijela staza. Nije me ometalo, ali nije bilo ni ugodno. Dat ću sve od sebe da odskijam ovako dobro i sutra.

U nedjelju će Zrinka još jednom skijati veleslalom i ima priliku ponoviti ovaj sjajan rezultat. Odmora nema i nadamo se da će Zrinka opet biti u borbi za postolje te da će ovaj put doći do pobjede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
FOTOGALERIJA

Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a

Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?
Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'
FOTO: BILO JE BURNO

Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'

Rekli su mi da ne brinem i da nije moja krivica, ali mislim da se sve promijenilo kad su izašli članci o meni i Marcusu, objasnila je manekenka i influencerica Grace Jackson

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025