REAKCIJE SKIJAŠICA

Zrinka: Razočaravajuće, bila sam iznenađena zbog zaostatka

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Zadovoljna sam s vožnjom, bilo je dijelova na kojima sam osjećala kao da sam jurila, a bilo je i onih koji nisu bili odlični. Postavka vožnje tražila je pametno skijanje, rekla je Leona Popović

Očito u podsvijesti još uvijek imam tu kočnicu, iskreno je komentirala Zrinka Ljutić (22) nakon prve vožnje olimpijskog slaloma u talijanskoj Cortini d'Ampezzo. Hrvatica je imala startni broj 11, a nakon prvog laufa zauzima 16. poziciju s 2,17 sekundi zaostatka za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin.

Nijemica Lena Duerr jedina je unutar sekunde zaostatka za Amerikankom s 82 stotinke zaostatka. Trećeplasirana je Cornelia Oehlund s točno sekundom zaostatka, a 14 skijašica nalazi se unutar dvije sekunde zaostatka.

- Loše sam krenula i jako sam puno izgubila već na prvom prolazu. Dolje sam davala sve od sebe i osjećala sam se normalno, ali iskreno sam bila iznenađena tako velikim zaostatkom. Čini se da sam previše zatezala, previše pokušavala završavati zavoj, a donji dio je bio dosta otvoren i ravno postavljen. Razočaravajuće jako - rekla je Zrinka nakon utrke za HRT.

Istaknula je kako postavka staze nije bio problem.

 - Ima ta kombinacija u sredini, ali to stvarno nije bio nikakav problem. Može se proći na dva načina, ja sam odabrala jedan i tu nije bilo poteškoća.

Unatoč padu forme, vjeruje u povratak "na ono staro".

- Očito u podsvijesti još imam tu kočnicu. To je tako i mislim da će mi trebati još nekoliko utrka da to razbijem i vratim se na ono staro.

Leona Popović zadovoljna je svojom vožnjom. Prvu je vožnju završila na 21. mjestu s 2,42 sekunde zaostatka.

- Zadovoljna sam s vožnjom, bilo je dijelova na kojima sam osjećala kao da sam jurila, a bilo je i onih koji nisu bili odlični. Postavka vožnje tražila je pametno skijanje. Shiffrin? Pogledala sam je prije starta. Pogodila je sve dijelove i pustila maksimalnu brzinu. Nekako sam probala uzeti te dobre dijelove. Zaostatak je veliki, ali ona je napravila veliku prednost. Osim nje, mislim da je poredak prilično "zgusnut" - rekla je za HRT.

