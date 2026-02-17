Zrinka sanja senzaciju i medalju u Cortini. Tata Amir: Idemo punim gasom pa kako bude...

Slalom za skijašice, koji će biti održan u srijedu na stazi Tofane iznad Cortine d'Ampezzo, posljednja je disciplina u alpskom skijanju na XXV. zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026. te posljednja prilika za Hrvatsku da se upiše na listu osvajača odličja. Zrinka Ljutić (22), Leona Popović (28) i Pia Vučinić (16) će biti na startnoj listi, svaka od njih s drugačijim ciljem i očekivanjima. Prošlogodišnja pobjednica Svjetskog kupa u slalomu iza sebe ima sezonu obilježenu frustrirajućim nastupima u svojoj paradnoj disciplini. Tek tri plasmana, od kojih je najbolji bio na početku u Leviju, gdje je završila na šestom mjestu, i pet ispadanja, tri u prvoj i dva u drugoj vožnji.

Kad bi samo rezultati tijekom sezone bili glavni faktor za podjelu odličja na olimpijskim igrama, onda bi bilo lako predvidjeti tko će stajati na pobjedničkom postolju: Mikaela Shiffirin, Camille Rast i još netko. No već je kombinacijski slalom pokazao da čak ni najbolja skijašica svih vremena nije sigurna oklada. Iako joj je njena partnerica u tom natjecanju, nova olimpijska pobjednica u spustu Breezy Johnson, donijela prednost pred konkurenticama, Mikaela Shiffrin nije uspjela donijeti tom paru ni zlato ni srebro, čak ni broncu. Imala je tek 15. vrijeme zaostavši čitavu sekundu za najbržom, Njemicom Emmom Aicher, na stazi kraćoj od 45 sekundi.

- Nije mi baš uspjela ta vožnja. Nisam se osjećala dovoljno dobro da bih se spustila u punoj brzini. Radi se o osjećaju pod nogama... teško je to objasniti. To ovisi o mnogim faktorima. Skijanje je sport malih razlika i takve se stvari događaju, pogotovo na treninzima. Postoji i faktor sreće kad se sve poklopi - rekla je 30-godišnja Amerikanka nakon što je šokantno ostala bez odličja u ekipnoj kombinaciji.

Shiffrin u Svjetskom kupu ima čak 71. pobjedu u slalomskim utrkama i ukupno 97 postolja u toj disciplini, no na olimpijskim igrama je zasjala samo u svom debiju 2014. u Sočiju, kad je s 18 godina osvojila zlato, svoju jedinu medalju u tri slalomska nastupa. Iznenađenja su česta na Olimpijskim igrama i možda je, u neku ruku, za Zrinku Ljutić dobro što ju uoči utrke većina ne stavlja u krug favoritikinja.

Zagreb: Zoran Milanović Zrinku Ljutić i njenog oca odlikovao Redom Danice hrvatske | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Olimpijske igre su dobre jer možete skijati neopterećeno. Izađete van 'iz bloka', idete 'punim gasom' pa kako bude - izjavio je Zrinkin otac i trener Amir Ljutić po dolasku u Cortinu d'Ampezzo.

Zrinka je u veleslalomu, koji je bio sprinterski postavljen, pogotovo u prvoj vožnji, osvojila 17. mjesto. No, u tom je nastupu, a posebno u drugoj vožnji, pokazala da joj je godio odmor od natjecanja i trening u kojem su se Ljutići "vratili na tvorničke postavke" i krenuli od osnova graditi izgubljenu formu. Zrinka se doima opuštenija nego što je to bila većim dijelom ove sezone i to bi mogao biti njen najveći adut.

- Veselim se slalomu. Želim skijati brzo, ostaviti sve na stazi i boriti se za medalju - poručila je nakon veleslalomske utrke.

Suparnice imaju prednost u tome što su već imale jednu natjecateljsku vožnju na olimpijskoj stazi u ekipnoj kombinaciji, ali ona nije nepoznata ni za najbolju hrvatsku skijašicu.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić na 15. mjestu nakon prve vožnje Audi FIS Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Dobro je što sam prošla donji dio staze, iako slalom prolazi drugom stranom u odnosu na veleslalom, ali nije mi to nepoznat teren, jer sam već prošle godine ovdje trenirala - rekla je 22-godišnja Zagrepčanka.

Druga hrvatska uzdanica je 28-godišnja Mrkopljanka Leona Popović koja s prethodna dva olimpijska nastupa, u Pjongčangu 2018. i Pekingu 2022., nema pretjerano lijepe uspomene.

- Ovo su moje treće olimpijske igre. Nažalost, na prvima sam se ozlijedila, druge su bile pod koronom i sve je nekako bilo kaotično.

Leona je posljednja od hrvatskih predstavnica došla u Cortinu.

- Veseli me što smo u Italiji, na poznatom terenu. Uvijek je poseban osjećaj startati na olimpijskim igrama i treba uživati u tome.

Poput Zrinkinih, ni njeni nastupi u ovoj sezoni nisu bili impresivni.

- Sezona nije išla onako kako sam si zamislila, plus što je i povratnička sezona nakon ozljede. Veseli me utrka, vesele me olimpijske igre i pokušat ću dati sve od sebe.

Foto: CroSki

Igre su idealna prilika da se vrati onom osjećaju koji je imala prije ozljede, kad je bila među deset najboljih slalomašica svijeta. I na nju su odmor i treninzi pozitivno utjecali.

- Dobro se osjećam, super smo trenirali. Trenutno sam zadovoljna formom i veseli me utrka - poručila je Leona.

Pia Vučinić je u Cortinu došla skupljati iskustva među, kako sama kaže, "velikim i jako dobrim curama". Nažalost, u veleslalomu je nastup završila padom u prvoj vožnji, kad su joj do cilja ostala još samo troja vrata. No, do tada je svojom vožnjom ostavila sasvim dobar dojam.

Iako će sama reći da više očekuje od veleslalomskih nastupa, u dosadašnjoj, tek započetoj karijeri na seniorskim FIS utrkama njezini su slalomski rezultati značajno bolji. Prije 12 dana je u austrijskim Koralpama ostvarila i prvu pobjedu.

- Imam veća očekivanja kad nastupam u veleslalomu, ali slalom me u posljednje vrijeme znao iznenaditi - rekla je 16-godišnja Zagrepčanka nakon veleslalomske utrke.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Nema razloga da tako ne bude i u srijedu na Olimpijskim igrama. Start prve vožnje je zakazan za 10 sati, a druga bi trebala započeti u 13.30 sati. Prijenos je na HTV-u 2.