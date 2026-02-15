Obavijesti

Zrinka: Trebam više trenirati Super-G. Nisam navikla na ovo

Zrinka: Trebam više trenirati Super-G. Nisam navikla na ovo
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Mogla sam se maknuti s rubnika, mogla sam se malo poigrati sa skijom kako sam htjela, tako da sam zadovoljna s novim serviserom. Jedino se moram natjerati da puštam još ravnije, rekla je Zrinka

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (22) završila je prvu vožnju olimpijskog veleslaloma u Cortini d'Ampezzo na 23. mjestu s 2,11 sekundi zaostatka za vodećom Talijankom Federicom Brignone. Na utrci je nastupila i 16-godišnja Pia Vučinić sa startnim brojem 58, ali je odustala nakon pada u posljednjem sektoru.

Druga vožnja je u 13.30 sati, a Zrinka zaostaje 1,4 sekundi za pobjedničkim postoljem nakon prve vožnje. Priznala je kako se nije najbolje snašla u brzoj postavci veleslaloma, koji je imao i puno skokova te je podsjećao na elemente superveleslaloma.

- Prva dva sektora bila su super, vjerojatno i ne bih mogla bolje trenutno, ali dolje mislim da mi fali onog osjećaja za brzinu i da mogu pustiti ravno kroz ove valove. Za to trebam trenirati više Super G-a jer ovo je nešto što nisam navikla voziti - rekla je Ljutić i najavila kako će se "baciti na glavu pa vidjeti što će biti" u drugoj vožnji.

Alpine Skiing - Women's Giant Slalom Run 1
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Istaknula je odlične vremenske uvjete i sjajnu pripremu staze, a osvrnula se i na promjenu servisera uoči ovog natjecanja.

- Uvjeti su odlični, staza isto jako zanimljiva i snijeg je bio gušt za voziti. To je bilo super, odgovaralo mi je, mogla sam se maknuti s rubnika, mogla sam se malo poigrati sa skijom kako sam htjela, tako da s tim sam zadovoljna. Jedino se moram natjerati da puštam još ravnije i hrabrije u ove sektore gdje se ne vide vrata ispod valova - zaključila je.

