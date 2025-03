Zrinki Ljutić čestitao i Samuel Kolega: Evo što joj je napisao

Zrinki Ljutić čestitao je niz poznatih i javnih osoba, od političara do sportaša. Hrvatica je osvojila Mali kristalni globus u slalomu, a sada joj je javnu čestitku uputio i Samuel Kolega.

"Priča koja je započela u hladnom i mračnom Innerkremsu je jučer ironično došla do vrhunca baš u mjestu koje se zove Sun Valley. Ja sam imao dosta dobru sezonu s dobrim iskorakom u poretku, ali sad kad sam osvojio tek jedno postolje mi počinje biti jasno koliko je teško držati cijelu sezonu skijanje na takvom nivou", napisao je Kolega na Instagramu i dodao:

"Ne mogu si ni zamislit kakav je to pritisak bio jučer na startu, a Zizi se opet uspila bacit i doći do te kugle koju svi sanjaju. I to sve sa samo 21 godinom. Preponosni na tebe Zizi", zaključio je Zrinkin kolega iz muške reprezentacije.

Kolega u posljednjem slalomu sezone nije uspio doći do kraja utrke, a na kraju je završio 13. u poretku slalomaša. Ostao je na jednom postolju u sezoni, onom iz Madonne di Campiglio kada je u slalomu završio treći.