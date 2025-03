Zrinkin ujak: Obitelj je patila, a njezine utrke pogledam u snimci

Možda skroman, ali lijep i svečan bio je doček za Zrinku Ljutić (20). Najbolju slalomašicu svijeta nakon povratka iz američkog Sun Valleyja, gdje je podigla Mali kristalni globus, dočekalo je stotinjak navijača, među kojima su bile i mlade nade hrvatskog skijanja, a atmosfera je bila ispunjena ponosom i oduševljenjem. Grad Zagreb je u suradnji s Hrvatskim skijaškim savezom organizirao doček, isticale su se hrvatske zastavice i transparenti, a najviše onaj veliki na kojem je pisalo: "Bravo, Zrinka". Transparent je, kako saznajemo, zasluga zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luke Korlaeta.

Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja Malog kristalnog globusa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zrinka se, premda s malim zakašnjenjem zbog avionskog leta, vratila u domovinu kao heroina. Za njezinu obitelj, ali i za cijeli hrvatski skijaški svijet, bio je to trenutak ponosa. Iako nije mogao suspregnuti emocije, njezin ujak Zdenko ispunjen suzama gledao je prema avionu iz kojeg je Zrinka izlazila.

Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja Malog kristalnog globusa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ponosni smo na našu heroinu, trenera, cijeli Stožer. Sigurno da je prošla težak put, ali sada je situacija drugačija i sve to gledamo s veseljem. To je njezina zasluga, ali i zasluga njezinog oca i uže obitelji. I, naravno, šire obitelji koja je uz nju - rekao je Zdenko, dodajući kako je ponos na uspjeh neizmjeran.

Ujak Zdenko ističe da je skijanje izuzetno zahtjevan sport koji zahtijeva ogromna odricanja, a obitelj Ljutić bila je od početka podrška koja joj je omogućila da uspije.

Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja malog Kristalnog globusa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Obitelj je 'patila', svi smo dali veliku podršku. Kad zima počne, skijaši su doslovno odsutni. Sport je okrutan, zahtijeva puno odricanja. Njena mama, baka i djed su dali puno toga. Neka joj Bog da zdravlja i neka nastavi ovako - rekao je Zdenko, dodajući da se nada da će Zrinka imati još puno uspjeha pred sobom.

Skijanje, kako objašnjava, nije samo fizički izazov, već i logistički, jer Hrvatska ima jako ograničene uvjete za ovaj sport.

- Mi imamo 100 metara staze, dok skijaške nacije poput Austrije imaju staze duže od 100 kilometara. To im daje prednost, ali Zrinka je, uz pomoć naših prijatelja iz Austrije, uspjela pronaći način da dostigne svjetsku razinu - ističe Zdenko, referirajući se na podršku iz Austrije koju su obitelj i Zrinka imali tijekom priprema.

Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja Malog kristalnog globusa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Također je spomenuo da je, iako uživa u rezultatima, osobno skloniji gledati utrke naknadno, kad već zna ishod. A svi su svjesni da je osvajanje Malog kristalnog globusa veliki uspjeh, no Zdenko podsjeća na to koliko je teško doći do takvih visina.

- Dizanje ujutro, slobodne staze, dobro vrijeme, pa onda oluje, sve to čini ovaj sport nevjerojatno zahtjevnim. Ali Zrinka je pokazala nevjerojatnu snagu i talent, i zato je sada na ovom mjestu - zaključio je Zdenko.