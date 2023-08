Zubac: Boli nas što nećemo opet igrati na SP-u, a javio se i Babo

Hrvatsku ni ovog rujna nećemo gledati na SP-u, ali pred našim košarkašima je vrlo zaposleno ljeto u kojem će konačno pokušati nam dati barem malo razloga za optimizam za budućnost i vratiti izgubljeni ugled nekad trofejnoj reprezentaciji. A njega baš i nema puno zbog činjenice da u posljednje vrijeme igramo samo kvalifikacije za kvalifikacije.

No, to je naša realnost i cilj je što prije pobjeći iz te kaljuže. Hrvatska košarkaška reprezentacija uspješno je apsolvirala pretkvalifikacije za EuroBasket uvjerljivim pobjedama protiv Luksemburga i Irske, a nakon kratkog odmora izbornik Josip Sesar opet je okupio reprezentativce i to u pojačanom sastavu pred turnir u Istanbulu. Od 12. do 20. kolovoza nas u Istanbulu čeka pretkvalifikacijski turnir za Olimpijske igre. Prva na redu je Belgija 13. kolovoza, koju vodi nesuđeni hrvatski izbornik Dario Gjergja. Dan poslije igramo protiv Švedske, a 16. kolovoza protiv Nizozemske. Prve dvije momčadi iz dvije skupine idu u polufinale, a samo pobjednik turnira ide na glavni turnir.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bojana Bogdanovića nema i vrlo vjerojatno više nikada neće odjenuti reprezentativni dres, ali Josip Sesar u ovome trenutku ima na raspolaganje većinu najboljeg što hrvatska košarka trenutno ima. Luka Šamanić i Karlo Matković igrali su na Ljetnoj NBA ligi pa neće participirati, a nema Dragana Bendera, Ante Žižića, Dominika Mavre, Luke Božića... Za turnir u Istanbulu priključila se udarna četvorna Ivica Zubac, Jaleen Smith, Mario Hezonja i Dario Šarić, a upravo će potonji od Babe naslijediti kapetansku vrpcu.

- Zadovoljan sam s time, čast mi je uvijek igrati i sada biti kapetan. Već sam tu 11 godina, uvijek ti se to mota u glavi, to je najviši vrhunac u sportu što se tiče reprezentacije. Čast mi je što je traka došla kod mene i baš sam sretan. Malo je drugačija situacija jer sad si lider. Pokušat ću pomoći igračima sa savjetima, toplom riječi, da budemo što bolji. Malo je dana, nemamo vremena uigravati se. Bitno je da se nitko ne boji šutnuti ili napraviti akciju, tu kapetan mora biti podrška igračima - rekao nam je Dario Šarić koji je nedavno potpisao jednogodišnji ugovor s Golden State Warriorsima te će tako nastaviti svoju NBA priču.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Većina igrača je na okupu cijelo ljeto. Izbornik Sesar imao je priliku uigravati akcije, ali tek prije koji dan je reprezentacija kompletirana dolaskom četvorke koja bi nas trebala nositi do toliko željenog cilja, a to je prvog mjesta i plasmana na glavni kvalifikacijski turnir.

- Nismo baš puno gledali videe ostalih ekipa, to ćemo u preostalim danima. Više smo se orijentirali na našu igru, kako ćemo mi igrati i izgledati. Moramo biti pravi u oba smjera, pogotovo obrambeno, da znamo što branimo u datom trenutku. Da pokušamo dobro igrati, svi su jednako važni, od prvog do 12. igrača. Netko će možda imati bolji dan od mene, bitno je da su svi odmorni i da mogu uzeti na sebe šut ako su otvoreni.

Prije godinu dana došao si nakon ozljede, jesi li sada u boljoj formi?

- Osjećam da sam bolji. Igrao sam cijelu sezonu bez velike ozljede. Tada sam se vraćao od ozljede, izgubio sam osjećaj, falile su mi utakmice. Osjećam uvijek isto, želim da pobijedimo i da pokušamo biti najbolji. Osjećam se relativno dobro.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Igrali smo pretkvalifikacije za EuroBasket, a sada igramo i za OI. Došli smo do dna, je li ovaj turnir motiv da se konačno pokrene nešto pozitivno?

- Dogodila se takva situacija, najlakše je sada odustati kada dođe do tog dna. Danas svi igraju košarku, ima puno dobrih reprezentacija i igrača. Doživjeli smo pad, ali to nam treba biti pouka i motivacija za sljedeće turnire, biti što bolji.

Šanse za plasman na OI su vrlo malene, no postoje. Za to moramo osvojiti turnir u Istanbulu pa potom i onaj sljedeće godine.

- Postoji nada, treba ići utakmicu po utakmicu, u takvoj smo situaciji kakvoj jesmo. Moramo proći dva turnira, što je jako teško, ali treba igrati i dati sve od sebe. Nadam se da ćemo u Pariz - rekao je Šarić.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ivica Zubac već nekoliko godina je standardni član LA Clippersa, ali u reprezentaciji još nije ostavio veći trag. Doduše, činjenica je da je i igrao samo na jednom natjecanju, prošlogodišnjem EuroBasketu koji svi želimo što prije zaboraviti. Njemu i ostalim igračima ovaj turnir je prilika da pokažu koliko reprezentacija trenutno može i ima li razloga za optimizam.

- Očekivanja su uvijek najveća. Ne idemo nikad samo sudjelovati. Cilj je osvojiti taj turnir i proći u sljedeći stupanj olimpijskih kvalifikacija. Problem je što nismo imali vremena za uigrati se. Bilo bi idealno da smo imali više vremena i odigrati koju utakmicu no mi se ovim sportom bavimo cijeli život i znamo kako igrati. Treneri su nas stavili u poziciju da uspijemo. Znamo što trebamo raditi. Sve ostalo je na nama. Svi igramo ozbiljnu košarku, nije to neka znanstvena fantastika - rekao je Zubac.

Nekada je Hrvatska osvajala medalje, a sada igra s reprezentacijama poput Irske i Luksemburga kako bi se uopće domogla kvalifikacija za EuroBasket. Kako ostati motiviran u takvim okolnostima?

- Uvijek sam imao motiv igrati za reprezentaciju. Tu smo gdje jesmo, nema plakanja, imamo motivaciju da napravimo neki rezultat, da napokon nešto pozitivno napravimo, nakon razočarenja i negative. Stvarno je vrijeme da mi nešto napravimo i to nam je jedna od najvećih motivacija tu na pripremama.

Što će biti najveća snaga ove nove Hrvatske?

- Zajedništvo, mladi smo, možemo trčati, fizički smo jako dobra ekipa. Visoki smo, dugi, možemo trčati sa svima, stvorili smo neki pozitivan zajednički duh. Bit ćemo svi jedni za druge, vrte se akcije, traži se najbolje rješenje. To bi trebala biti naša prednost. Smith, Hezonja, Šarić i ja smo tu da iznesemo, da damo što više od sebe, samopouzdanje drugima, da i njih dignemo jednu razinu više i da zajedničkim snagama pokušamo izboriti to prvo mjesto.

U nedjelju nas očekuje dvoboj protiv Belgije. Najveća snaga te reprezentacije je hrvatski trener Dario Gjergja.

- Dobra ekipa, nemaju individualnu kvalitetu kao mi, ali dugo igraju zajedno. Dosta trče i imaju dobrog trenera, mislim da su sjajna ekipa.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Već godinama nas nema na košarkaškoj mapi, što je i dovelo do toga da igramo samo pretkvalifikacije. Na EuroBasketu smo ispali u osmini finala, propustit ćemo i drugi SP u nizu, a nije nas bilo u Tokiju nas blamaže u Splitu.

- Nema je ovo jedino natjecanje ovo ljeto i nama je to velika stvar. Ne zanima nas što drugi igraju. Nama je to prilika da napravimo veliki rezultat i da s pozitivnom pričom možemo ući u sezonu i da sljedeće ljeto imamo šansu kvalificirati se na Olimpijske igre.

U najboljim si košarkaškim godinama, a gotovo svako ljeto košarkaška reprezentativna natjecanja gledaš na televiziji. Koliko to boli?

- Jako nas boli što nas opet neće biti na Svjetskom prvenstvu. Ja imam 26 godina pa sam igrao samo na jednom Europskom prvenstvu. Svako ljeto gledam druge igrače kako igraju Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo. Naravno da boli, volio bih i ja sudjelovati. No, naš put je malo drugačiji. U ovoj situaciji smo kakvoj jesmo, bio bih najponosniji da se izvučemo iz ovoga i da budemo konstantni na velikim natjecanjima - rekao je Zubac.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bojan Bogdanović bio je dugogodišnji lider i najbolji igrač reprezentacije, ali njega više nema. Potrošili smo njegove najbolje godine bez da smo išta osvojili. Tu su neki drugi igrači koji moraju pokazati da mogu nositi reprezentaciju. Iako ga nema tu, Babo sve prati, a Ivica se nada da će potencijalni uspjeh u Istanbulu nagovoriti Bojana da se vrati.

- Javio nam se Bogdanović. On je uvijek uz nas. Dat ćemo sve od sebe da se izborimo za završne olimpijske kvalifikacije sljedeće ljeto pa da ga, možda, motiviramo da se vrati u reprezentaciju.