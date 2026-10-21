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VAŽAN KOTAČIĆ INDIANE

Zubac dobio pohvale od trenera Pacersa: 'U ovome je kao Shaq'

Piše Jakov Drobnjak,
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Zubac dobio pohvale od trenera Pacersa: 'U ovome je kao Shaq'
Foto: Trevor Ruszkowski
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Carlisle je Zupca usporedio s NBA legendama i poručio: hrvatski div blokovima mijenja igru Pacersa

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Ivica Zubac (29) dobio je veliko priznanje uoči početka nove NBA sezone. Trener Indiana Pacersa Rick Carlisle posebno je istaknuo jednu od najvećih kvaliteta hrvatskog centra, a pritom ga je svrstao uz neka od najpoznatijih imena u povijesti lige, poput Shaquillea O'Neala, Patricka Ewinga i Billa Waltona.

U razgovoru za radijsku postaju 107.5 The Fan Carlisle je otkrio koliko cijeni Zupčevu sposobnost postavljanja blokova. Iskusni trener, koji je tijekom karijere surađivao s brojnim vrhunskim centrima i igrao protiv njih, smatra da je hrvatski košarkaš u tom segmentu igre među najboljima koje je ikada gledao.

- Mislim da Zu postavlja blokove jednako dobro kao bilo koji igrač kojeg sam ikada vidio u NBA ligi - poručio je Carlisle.

Trener Indiane potom je nabrojio neke od centara koji su ga posebno impresionirali u postavljanju blokova. Na popisu su se našli DeAndre Jordan, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Patrick Ewing, Robert Parish i Bill Walton.

- Zubac pripada istoj klasi kao svi oni - naglasio je Carlisle.

Pritom nije uspoređivao ukupnu kvalitetu hrvatskog centra s NBA legendama, već isključivo njihovu sposobnost stvaranja prostora suigračima. Riječ je o važnom dijelu Zupčeve igre jer svojim tijelom i pravilnim postavljanjem otežava posao protivničkim braničima te otvara prostor za šut ili prodor suigrača.

NBA: Preseason-Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

Dolazak hrvatskog centra utjecat će i na način na koji će Pacersi organizirati napade. Carlisle je objasnio da Zupčeve karakteristike zahtijevaju određene prilagodbe u sustavu momčadi.

- Zubac pomalo mijenja geometriju naše igre - rekao je trener Indiane.

Stručni stožer još radi na usklađivanju napadačkih akcija s novim centrom, od kojeg se očekuje važna uloga u reketu. Osim kvalitetnih blokova, Zubac bi trebao biti posebno opasan nakon utrčavanja prema obruču te u situacijama kada loptu prima u neposrednoj blizini koša. 

Sve to će dodatno dobiti na težini jer Zubac uz sebe ima jednog od najboljih razigravača u ligi Tyresea Haliburtona te bi njihova igra dva na dva mogla biti veliko oružje Pacersa. Za očekivati je da će Zubac puno više sudjelovati u napadu te biti jedan od glavnih kotačića Pacersa.

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