NBA NOĆ

Zubac i Clippersi nemoćni protiv Embiida. Sjajni Turčin je nosio Rocketse do velike pobjede...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Matt Marton/REUTERS

Joel Embiid briljantno vodio 76erse do pobjede nad Clippersima. Zubac igrao solidno. Şengün dominirao za Houston, dok su Grizzliesi konačno prekinuli niz poraza

Admiral

Noć u NBA ligi donijela je nekoliko zapaženih individualnih partija i prekid pobjedničkih i negativnih nizova. U centru pažnje bio je susret Philadelphije i LA Clippersa, gdje je Joel Embiid predvodio svoju momčad do pobjede u dvoboju s Ivicom Zupcem. U ostalim susretima, Alperen Şengün ostvario je učinak sezone za Houston, dok je Memphis prekinuo niz poraza.

Philadelphia 76ersi nastavili su pobjednički niz svladavši LA Clipperse na njihovom terenu 128-113. Utakmicu je obilježio dvoboj centara, u kojem je Joel Embiid odveo svoju momčad do četvrte uzastopne pobjede. Kamerunski centar bio je učinkovit protiv obrane Clippersa, kombinirajući igru leđima prema košu sa šutevima s poludistance. Utakmicu je završio s 40 poena. S druge strane, Ivica Zubac je za 28 minuta provedenih na parketu upisao osam poena i tri skoka, što je ispod njegovog ovosezonskog prosjeka od otprilike 14 poena i 11 skokova.

Domaćinima nije pomogao ni učinak Kawhija Leonarda, koji je postigao 25 poena. Clippersi su igrali bez Jamesa Hardena, koji je drugu utakmicu zaredom propustio zbog osobnih razloga, što je utjecalo na organizaciju napada. Philadelphia je vodila od samog početka utakmice, na poluvremenu je imala prednost od 19 poena (72-53), a tijekom susreta vodila je i s 23 koša razlike.

NBA: Philadelphia 76ers at Los Angeles Clippers
Foto: Gary A. Vasquez

U Indianapolisu su Houston Rocketsi pobijedili domaće Pacerse 118-114. U pobjedničkoj momčadi istaknuo se turski centar Alperen Şengün, koji je ostvario svoj najbolji učinak sezone. Susret je završio s 39 poena, 16 skokova i pet asistencija, a pogodio je i važna slobodna bacanja u završnici. Podršku mu je pružio Jabari Smith Jr. koji je dodao 19 poena. Kod Pacersa, najbolji su bili Pascal Siakam s 27 i Bennedict Mathurin s 25 koševa. Rocketsi su bili bez Kevina Duranta pa im je ova pobjeda itekako značajna.

Memphis Grizzliesi su prekinuli niz od šest uzastopnih poraza pobjedom protiv Minnesota Timberwolvesa rezultatom 137-128. Domaćine je do pobjede vodio Jaren Jackson Jr. s 30 poena, dok je Ty Jerome s klupe dodao 19. Ovim porazom Minnesoti je prekinut niz od četiri pobjede, a nije bio dovoljan ni učinak Anthonyja Edwardsa, koji je zabio 39 koševa. Grizliji su utakmicu riješili u drugom poluvremenu, kada su serijom pogođenih šuteva za tri poena izgradili prednost od 20 koševa.

OSTALO

