Zubac najbolji u porazu Pacersa. Dončić dominirao, Jokić 10 puta izgubio loptu. Matković sjajan...

Luda noć u NBA ligi donijela je nekoliko velikih iznenađenja, nevjerojatnih individualnih predstava i novih stranica povijesti. U središtu pozornosti našao se Nikola Jokić, koji je unatoč sjajnoj statistici odigrao jednu od najgorih utakmica karijere po broju izgubljenih lopti. S druge strane, Los Angeles Lakersi nastavili su pobjednički niz na krilima nezaustavljivog Luke Dončića i LeBrona Jamesa, a večer su obilježili i nastupi hrvatskih košarkaša Ivice Zupca i Karla Matkovića.

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Desetkovani Grizzliesi šokirali Nuggetse

Iako su u utakmicu ušli s nizom od osam uzastopnih poraza i bez nekoliko ključnih igrača zbog ozljeda, Memphis Grizzliesi su na svom parketu priredili prvorazrednu senzaciju i svladali favorizirane Denver Nuggetse 125-118. Momčad sastavljena od igrača koji su dobrim dijelom proveli sezonu u razvojnoj G-League odigrala je fantastičnu utakmicu, a posebno su se istaknuli agresivnom obranom koja je u potpunosti izbacila iz takta aktualne prvake.

Zvijezda Denvera, Nikola Jokić , ponovno je bio na korak do triple-double učinka s 29 koševa, 14 skokova i devet asistencija. Ipak, ono što će se pamtiti s ove utakmice je njegovih čak deset izgubljenih lopti, čime je izjednačio negativni rekord karijere. Bio je to tek četvrti put da je srpski centar dosegnuo dvoznamenkasti broj pogrešaka, što je obrana Memphisa sjajno iskoristila i pretvorila u lake koševe iz kontranapada. Nuggetsi su ukupno imali 19 izgubljenih lopti, što je bilo previše za nadoknaditi.

Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.

Grizzliese je do pobjede vodio Ty Jerome, koji je također bio blizu triple-doublea s 21 košem te po devet skokova i asistencija. Sjajnu podršku imao je u Olivier-Maxenceu Prosperu koji je dodao 19, te Jackson sa 16 koševa. Kod Denvera, koji je igrao drugu utakmicu u dva dana bez ozlijeđenog Aarona Gordona, najefikasniji uz Jokića bio je Christian Braun s 26 poena.

Moćni Lakersi nastavili niz, Dončić i LeBron nezaustavljivi

Los Angeles Lakersi nastavljaju s fantastičnim igrama i potvrdili su status jedne od najjačih momčadi lige. U gostima kod Houston Rocketsa upisali su sedmu pobjedu u nizu, slavivši 124-116. Tandem Luka Dončić - LeBron James ponovno je bio nerješiva zagonetka za protivničku obranu.

Luka Dončić odigrao je još jednu briljantnu utakmicu, završivši s 40 koševa, deset asistencija i devet skokova, ostavši tako za samo jedan skok kratak do novog triple-doublea. Slovenac je bio posebno impresivan u završnici utakmice, kada je s nekoliko ključnih poteza prelomio susret. LeBron James pratio ga je s 30 koševa, ali uz gotovo savršen šut iz igre 13/14.

Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.

James je ovom utakmicom ispisao i povijest, postavši tek 23. igrač u povijesti NBA lige koji je prešao granicu od 12.000 skokova u karijeri. Kod poraženih Rocketsa, kojima se nakon dvije utakmice izbivanja vratio Alperen Sengun, turski centar je bio najbolji s 27 koševa i deset asistencija.

Zubac najbolji u novom porazu, Matković slavio

Hrvatski košarkaši imali su zapažene uloge u svojim momčadima. Ivica Zubac ponovno je bio svjetla točka u tmurnoj sezoni Indiana Pacersa, dok je Karlo Matković dao svoj doprinos u važnoj pobjedi New Orleans Pelicansa.

Indiana Pacersi nikako ne uspijevaju prekinuti crni niz. Na svom su terenu poraženi od Portland Trail Blazersa 119-127, što im je bio čak 15. uzastopni poraz, čime su dodatno produljili najgori niz u povijesti franšize. U desetkovanoj momčadi Pacersa, koja je igrala bez nekoliko važnih igrača, najbolji je pojedinac bio upravo Ivica Zubac. Hrvatski centar završio je utakmicu s 18 koševa i osam skokova, predvodeći strijelce svoje ekipe. Pobjednike je predvodio Deni Avdija s 32 koša i 11 skokova, a rookie Donovan Clingan ostvario je učinak karijere s 28 poena.

Foto: Trevor Ruszkowski

New Orleans Pelicansi ostvarili su važnu pobjedu u borbi za doigravanje svladavši LA Clipperse 124-109. Pobjeda je tim veća jer su Pelicansi uspjeli nadoknaditi zaostatak od 18 koševa iz prve četvrtine. Hrvatski reprezentativac Karlo Matković dobio je 16 minuta na parketu i dobro ih iskoristio, upisavši devet poena uz šut 4/8, čemu je dodao i tri skoka. Pelicanse su do preokreta vodili Saddiq Bey s 25 i Trey Murphy s 23 poena, dok Clippersima nije pomoglo ni 25 koševa Kawhija Leonarda.

Pregled ostalih rezultata

U ostalim susretima odigranim protekle noći Boston Celticsi su uvjerljivo svladali Golden State Warriorse 120-99, dok su Charlotte Hornetsi deklasirali Miami Heat 136-106. Oklahoma City Thunder bio je bolji od Orlando Magica 113-108, a pobjede su upisali i Detroit Pistonsi protiv Washington Wizardsa 130-117 te Cleveland Cavaliersi protiv Milwaukee Bucksa 123-116. Minnesota Timberwolvesi su nadigrali Phoenix Sunse 116-104, a San Antonio Spursi su bili bolji od Sacramento Kingsa 132-104. Atlanta Hawksi su slavili protiv Dallas Mavericksa 135-120.