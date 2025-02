Zubac razigran u novom porazu Clippersa, rekord karijere Jokića

Košarkaši Los Angeles Clippersa upisali su treći uzastopni poraz u nastavku NBA sezone nakon "All Star" stanke, bolji od njih su na svom parketu bili Detroit Pistonsi sa 106-97, a hrvatski centar u dresu Clippersa Ivica Zubac odigrao je još jednu svestranu utakmicu sa 13 koševa, 15 skokova, pet asistencija, tri blokade i jednom osvojenom loptom. Zubac je na terenu proveo 36:54 minuta uz šut 6-11 za dva te 1-3 s linije slobodnih bacanja.

Bio je to susret poravnatih momčadi sve do same završnice kada su se domaći zahvaljujući ekstra kvaliteti Cadea Cunninghama uspjeli odvojiti. Cunningham je predvodio Pistonse sa 32 koša, 9 skokova i 7 asistencija, veteran Tobias Harris je dodao 20. Kod Clippersa, koji su opet igrali bez Kawhija Leonarda i Normana Powella, najučinkovitiji je bio James Harden sa 18 poena i 12 skokova.

Negativan niz Clippersa još uvijek ih nije spustio na ljestvici, i dalje su šesta momčad Zapadne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 31-26, ali sada su ih u potpunosti dostigli Minnesota Timberwolvesi 32-27. Pistonsi su šesti na Istoku s omjerom 32-26 te su na najboljem putu izboriti doigravanje nakon šest godina.

Dario Šarić opet je ostao čitavu utakmicu na klupi Denver Nuggetsa koji su kao gosti svladali Indiana Pacerse sa 125-116. Nikola Jokić je bio nadomak novom "triple-doubleu" za koji mu je nedostajao samo jedan skok no s 19 asistencija postavio je novi rekord karijere u toj statističkoj kategoriji, usto je postigao 18 koševa i 9 skokova. Najefikasniji kod Nuggetsa bio je Aaron Gordon sa 25 pogodaka, dok su Pacerse vodili Myles Turner sa 23 ubačaja te Tyrese Haliburton sa 19 poena i 15 asistencija.

S omjerom 38-20 Denver se osamostalio na drugom mjestu Zapada, dok je Indiana na diobi četvrtog mjesta na Istoku s Milwaukeejem s omjerom 32-24.

Minnesota Timberwolvesi izveli su čudesan preokret u završnici te nakon produžetka kao gosti svladali vodeću momčad Zapada Oklahoma City Thunder 131-128. Sredinom treće četvrtine domaći su vodili sa 25 razlike (82-57), na kraju te dionice imali su i dalje velikih +22 (102-80), a četiri minute prije kraja je kod rezultata 121-105 izgledalo kako je utakmica gotova. No, do kraja četvrte četvrtine Wolvesi su serijom 16-0 stigli do poravnanja, na 121-121 izjednačio je Jaden McDaniels košem uz dodatno slobodno bacanje nakon neshvatljivog prekršaja Alexa Carusa 12 sekundi prije isteka vremena. U zadnjem napadu domaćih odgovornost je preuzeo Shai Gilgeous-Alexander no promašio je polaganje pa se otišlo u produžetak. Pred kraj produžetka kod vodstva gostiju 129-128 opet se Gilgeous-Alexander odlučio na prodor no pod obručem ga je blokirao Anthony Edwards. Nickeil Alexander-Walker potom je pogodio oba sobodna bacanja za 131-128 da bi Gilgeous-Alexander svoju lošu završnicu okrunio promašajem trice za drugi produžetak.

Jaden McDaniels je s 27 koševa i 10 skokova bio najbolji kod Wolvesa, Naz Reid je dodao 22 poena uz 11 skokova, a Anthony Edwards 17 pogodaka, 13 skokova i 8 asistencija. Kod Thundera je Shai Gilgeous-Alexander zabio 39 uz 10 skokova i 8 asistencija, a Jalen Williams ga je pratio s 27. S 46-11 Oklahoma City je i dalje sigurna prva na Zapadu, dok je Minnesota s 32-27 stigla nadomak pozicija koje izravno vode u doigravanje.